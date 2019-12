Kronik hastalığınız varsa gribe dikkat!

Gerekli önlemlerin alınması ve aşı sayesinde influenzadan korunmak mümkün olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Servet Alan, influenza virüsü, belirtileri ve virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

VİRÜSÜN 3 TİPİ BULUNUYOR

İnfluenza virüsünün A, B ve C olmak üzere üç ana tipi bulunmaktadır. İnfluenza A virüsleri yüzeylerinde bulunan hemaglutinin “H” ve nöraminidaz “N” proteinlerine göre ayrıca alt gruplara ayrılmaktadır. İnfluenza A insan, kuş ve domuzlarda, influenza B ve C ise yalnız insanlarda hastalığa neden olmaktadır. İnfluenza A ve B salgınlara neden olurken, influenza C virüsü daha hafif hastalığa ve tek tek olgulara veya küçük yerel salgınlara yol açmaktafdır. Bu nedenle yalnız influenza A ve B mevsimsel influenza aşılarında yer almaktadır.

BULAŞICILIĞI 1 HAFTA KADAR SÜRÜYOR

Şu anda dolaşımda olan mevsimsel influenza tipleri, influenza A H1N1 ve influenza A H3N2 virüsleridir. Mevsimsel influenza virüsü olarak dolaşımda olan H1N1 virüsü 2009 yılında tüm dünyada salgına neden olan virüstür. Ayrıca adlarını ilk kez saptandıkları yerlerden alan iki influenza B virüsü Victoria ve Yamagata mevsimsel influenza virüsü olarak dolaşımdadır. İnfluenza hastalığının kuluçka süresi yani hastalığın bulaşmasından belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre 1-4 gündür. Bulaştırıcılık ise hastalık belirtileri ortaya çıkmadan bir gün önce başlar, 5-7 gün sürer.