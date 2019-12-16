Kronik hastalığınız varsa gribe dikkat!

Gerekli önlemlerin alınması ve aşı sayesinde influenzadan korunmak mümkün olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Servet Alan, influenza virüsü, belirtileri ve virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. VİRÜSÜN 3 TİPİ BULUNUYOR İnfluenza virüsünün A, B ve C olmak üzere üç ana tipi bulunmaktadır. İnfluenza A virüsleri yüzeylerinde bulunan hemaglutinin “H” ve nöraminidaz “N” proteinlerine göre ayrıca alt gruplara ayrılmaktadır. İnfluenza A insan, kuş ve domuzlarda, influenza B ve C ise yalnız insanlarda hastalığa neden olmaktadır. İnfluenza A ve B salgınlara neden olurken, influenza C virüsü daha hafif hastalığa ve tek tek olgulara veya küçük yerel salgınlara yol açmaktafdır. Bu nedenle yalnız influenza A ve B mevsimsel influenza aşılarında yer almaktadır. BULAŞICILIĞI 1 HAFTA KADAR SÜRÜYOR Şu anda dolaşımda olan mevsimsel influenza tipleri, influenza A H1N1 ve influenza A H3N2 virüsleridir. Mevsimsel influenza virüsü olarak dolaşımda olan H1N1 virüsü 2009 yılında tüm dünyada salgına neden olan virüstür. Ayrıca adlarını ilk kez saptandıkları yerlerden alan iki influenza B virüsü Victoria ve Yamagata mevsimsel influenza virüsü olarak dolaşımdadır. İnfluenza hastalığının kuluçka süresi yani hastalığın bulaşmasından belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre 1-4 gündür. Bulaştırıcılık ise hastalık belirtileri ortaya çıkmadan bir gün önce başlar, 5-7 gün sürer.

BELİRTİLERİ ANİDEN ORTAYA ÇIKIYOR İnfluenza, hafif veya ciddi hastalıklara, hatta bazen yaşam kayıplarına neden olabilmektedir. Soğuk algınlığı ve influenza farklıdır. İnfluenza genellikle aniden ortaya çıkar ve ateş ve ateşlenme hissi, üşüme titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerden bir kısmı veya tamamı görülebilmektedir. Bazı hastalarda, çocuklarda daha sık olmak üzere bulantı, kusma ve ishal de gözlenebilmektedir. İnfluenza olan her hastada ateş olmayabilir. Soğuk algınlığında ise genellikle burun akıntısı daha belirgin olurken diğer bulgular daha hafif seyredebilmektedir. TANI PRATİK BİR TEST İLE KONULABİLİYOR İnfluenza şüphesiyle hastaneye yatırılarak takip edilen tüm hastalara test yapılabilmektedir. Okul, hastane gibi kalabalık ortamlarda ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonlarının etkenini belirlemek için de bu testler uygulanabilir. Testte solunum salgılarında, örneğin burundan alınan örneklerde virüs antijeni yani virüsü temsil eden parçacıklar veya virüsün genetik maddesi (RNA) aranmaktadır. Bu testlerin özellikle virüslerin dolaşımda olduğu zamanlarda ayaktan görülen tüm hastalara yapılmasına gerek yoktur. Bu testlerin yapılması ile tanı konulması; mevcut hastalığın başka rahatsızlıklardan ayırt edilmesine, korunma için gerekli önlemlerinin alınmasına ve doğru tedavi planlamasının yapılmasına yardımcı olabilmektedir.

Grip belli yaş gruplarında ve hastalıklarda hayati açıdan risk yaratıyor Grip şu durumlarda ciddi tehlikelere neden olabilmektedir: • Astım • Nörolojik hastalıklar veya nörolojik gelişme bozuklukları • Kan hastalıkları (orak hücreli anemi gibi) • Kronik akciğer hastalıkları (KOAH, kistik fibroz gibi) • Endokrin hastalıklar (şeker hastalığı gibi) • Kalp hastalıkları (doğumsal kalp hastalıkları, konjestif kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları) • Böbrek hastalıkları • Karaciğer hastalıkları • Metabolik bozukluklar (kalıtsal metabolik hastalıklar ve mitokondriyal hastalıklar) • Aşırı kilo (vücut kitle indeksi 40 veya üzerinde) •19 yaş altında olup, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alanlar • HIV veya AIDS, bazı kanserler, lösemi gibi hastalıklara veya ilaçlara bağlı olarak (kanser tedavisi için kemoterapi veya radyoterapi alanlar, kronik kortikosteroid tedavisi veya bağışıklığı baskılayan diğer tedavileri kullananlar) bağışıklık yetmezliği olanlar • 65 yaşın üzerindeki kişiler • 6 ay ve 5 yaş arası çocuklar (6 aydan küçüklerde hastaneye yatış ve hayati risk taşıma oranları daha da yüksektir, çevresindekiler de aşılanır)