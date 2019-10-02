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Kronik migren ataklarında 'migren botoksu' uygulaması

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

Migren ataklar halinde ortaya çıkan bir baş ağrısı türü olarak bilinir. Bu atakların belirli bir düzeni bulunmaz. Bazı kişilerde yılda bir kez ortaya çıkabilirken bazı kişilerde ayda 3-4 defa migren atağı görülebilir.

Kronik migren ataklarında 'migren botoksu' uygulaması

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, kronik migren ataklarında 'Migren Botoksu' uygulaması hakkında birbirinden sağlıklı önemli bilgilerde bulundu.

Genellikle migren ile beraber aynı aynı zamanda mide bulantısı, ışığa ve sese karşı duyarlılıkta ortaya çıkar. Bu rahatsızlıklar nedeniyle migren atakları yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Migrenin yüksek oranda genetik meyili vardır.

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Anne ve babasında migren rahatsızlığı olan bir kişide migren görülme olasılığı %75 oranlarına kadar çıkabilir. Vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler de migren rahatsızlığına neden olur. Kadınlarda migren görülme sıklığı erkeklere göre 3 kat daha fazladır.

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Migren atağının en büyük belirtisi çok şiddetli baş ağrısıdır. Migren ağrısı ortaya çıktığında o esnada her şeyi bırakıp yatma isteği ortaya çıkmasına neden olur. Yalnızca tek taraflı olmaz. Ağrı genellikle tek taraflı olsada bu bir kural değildir. Çift taraflı da görülür. Migren atağı başlamadan klasik migrende hastada aura dediğimiz gözlerde ışık görme gibi belirtiler görülür. Bu atağın başlangıç habercisidir. Ama aurasız çigt yada tek taraflı olan migren ataklarıda nadir değildir.

Ağrı, özellikle göz ve şakak bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Kulak bölgesinin arka kısmında da oldukça sık bir şekilde görülebilir. Bununla beraber en sık görülen belirti ise ışığa karşı aşırı duyarlılıktır. Bu nedenle migren atağında olan kişiler genellikle karanlık bir odada kalmayı isterler. Bu hassasiyetin aşırı olduğu durumlarda ışık kaynağı baş ağrısının daha da artmasına neden olur.

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MİGRENDE BOTOKS TEDAVİSİ

Botoks günümüzün en çok tercih edilen estetik uygulamaları arasında en başta gelir. Yüz kırışıklıklarının giderilmesine yönelik kullanılan botoks uygulamasından sonra migren hastası olanlarda meydana gelen baş ağrılarında azalma olduğu ortaya çıkmıştır.

Botoksun sinir iletimini engelleyici özelliği sayesinde inflamatuvar ağrıları hafifletir. Migren için botoks alın bölgesi, şakaklar, ense ve boyun bölgesine uygulanır. Migren botoksunda ağrı genellikle tamamen kesilir. Hasta birkaç ay ağrısız yaşar. İstisnalar olabilir. Bu nedenle ağrı az da olsa devam ediyorsa seans tekrarlanır.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu

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migren botoksu Migren Botoksu' uygulaması

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