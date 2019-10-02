Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, kronik migren ataklarında 'Migren Botoksu' uygulaması hakkında birbirinden sağlıklı önemli bilgilerde bulundu.

Genellikle migren ile beraber aynı aynı zamanda mide bulantısı, ışığa ve sese karşı duyarlılıkta ortaya çıkar. Bu rahatsızlıklar nedeniyle migren atakları yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Migrenin yüksek oranda genetik meyili vardır.

Anne ve babasında migren rahatsızlığı olan bir kişide migren görülme olasılığı %75 oranlarına kadar çıkabilir. Vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler de migren rahatsızlığına neden olur. Kadınlarda migren görülme sıklığı erkeklere göre 3 kat daha fazladır.

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Migren atağının en büyük belirtisi çok şiddetli baş ağrısıdır. Migren ağrısı ortaya çıktığında o esnada her şeyi bırakıp yatma isteği ortaya çıkmasına neden olur. Yalnızca tek taraflı olmaz. Ağrı genellikle tek taraflı olsada bu bir kural değildir. Çift taraflı da görülür. Migren atağı başlamadan klasik migrende hastada aura dediğimiz gözlerde ışık görme gibi belirtiler görülür. Bu atağın başlangıç habercisidir. Ama aurasız çigt yada tek taraflı olan migren ataklarıda nadir değildir.