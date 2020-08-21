Kuaförden çıkmış gibi görüneceksiniz! İşte pratik ve çok şık saç modelleri...

Bir kadının en güzel aksesuarı saçıdır. Günlük yaşamın koşuşturmasında pratik saç modellerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Kısa sürede uygulayabileceğiniz saç modelleriyle istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Sizi daha fazla meraklandırmadan buyurun saç modellerine geçelim.

SAÇINIZI KURUTURKEN BİR YANDAN DA FÖN ÇEKEBİLİRSİNİZ

Dümdüz saçlar hepimizin kurtarıcısı. Saçınıza düz bir görünüm vermeniz ise artık çok daha kolay. Duştan çıktıktan sonra saçınızı bir yandan kuruturken bir yandan da fön çekebilirsiniz. İhtiyacınız olan ürünler; bir fön makinesi ve bir adet fırça tarak.

Fön makinesi ile saçınızı yukarıdan aşağıya doğru kurutun. Kurutma esnasında diğer elinize fırça tarağı alın ve fön makinesiyle paralel olarak saçınızı tarayın. Kuaförlerde de fön işlemi böyle uygulandığı için kuaföre gitmeye gerek duymayacaksınız. Saçınıza pratik bir şekilde o düzlüğü verebildiğinizi göreceksiniz.

KIVIRCIK SAÇLARA SAHİP OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Saçımıza kıvırcık bir görünüm vermek için saatlerce ısı uyguluyoruz. Kuaförlerde ısıya maruz kalan saç hem çok çabuk yıpranıyor hem de yapım aşaması çok uzun sürüyor. Birkaç ipucuyla ısı kullanmadan istediğiniz dalgalara sahip olabilirsiniz.