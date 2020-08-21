Kuaförden çıkmış gibi görüneceksiniz! İşte pratik ve çok şık saç modelleri...

Bir kadının en güzel aksesuarı saçıdır. Günlük yaşamın koşuşturmasında pratik saç modellerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. Kısa sürede uygulayabileceğiniz saç modelleriyle istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Sizi daha fazla meraklandırmadan buyurun saç modellerine geçelim.
SAÇINIZI KURUTURKEN BİR YANDAN DA FÖN ÇEKEBİLİRSİNİZ
Dümdüz saçlar hepimizin kurtarıcısı. Saçınıza düz bir görünüm vermeniz ise artık çok daha kolay. Duştan çıktıktan sonra saçınızı bir yandan kuruturken bir yandan da fön çekebilirsiniz. İhtiyacınız olan ürünler; bir fön makinesi ve bir adet fırça tarak.
Fön makinesi ile saçınızı yukarıdan aşağıya doğru kurutun. Kurutma esnasında diğer elinize fırça tarağı alın ve fön makinesiyle paralel olarak saçınızı tarayın. Kuaförlerde de fön işlemi böyle uygulandığı için kuaföre gitmeye gerek duymayacaksınız. Saçınıza pratik bir şekilde o düzlüğü verebildiğinizi göreceksiniz.
KIVIRCIK SAÇLARA SAHİP OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY
Saçımıza kıvırcık bir görünüm vermek için saatlerce ısı uyguluyoruz. Kuaförlerde ısıya maruz kalan saç hem çok çabuk yıpranıyor hem de yapım aşaması çok uzun sürüyor. Birkaç ipucuyla ısı kullanmadan istediğiniz dalgalara sahip olabilirsiniz.
Uyumadan önce yapacağınız işlemler sayesinde sabah uyandığınızda kıvırcık bir görünüm elde edebilirsiniz. Uyumadan birkaç dakika önce saçınızı, nemli olabilmesi için biraz ıslatın. Saçınızı sarmanız için birkaç kumaş parçasına ihtiyacınız olacak, aynı işlemi çoraplarla da yapabilirsiniz. Saçınızı eşit parçalara ayırın ve tutam tutam ayırdığınızdan emin olun. Her bir tutamı ayırmış olduğunuz kumaş parçalarına tek tek sarın. Bütün saçınızı sardığınızdan emin olun ve sonrasında rahat bir uyku çekin.
Sabah uyandığınızda her bir tutamı çözün. Doğal dalgalar için saçınızı elleriniz ile tarıyor gibi yaparak dalgaları birbirinden ayırabilirsiniz. Sonuçtan memnun kalacağınıza eminiz.
ÖRGÜLER HEPİMİZİN KURTARICISI
Saçınızın güzel görünmesini istiyor fakat bunun için ne yapacağınızı bilmiyorsanız örgüler tam da size göre. Uygulayacağınız birbirinden farklı örgü modelleri ile kısa sürede oldukça etkileyici saçlara sahip olabilirsiniz. Giyeceğiniz kıyafete göre modern ya da klasik bir örgü modeli seçebilirsiniz.
Saçınızı iki yandan ayırın ve eşit ayırdığınızdan emin olun. İki tarafı da sıkıca topladıktan sonra uçlarını örün. Yapacağınız bu modeli günlük hayatınızda çok rahat kullanabilir ve modern bir görünüm oluşturabilirsiniz. Daha klasik bir görünüm oluşturmak için ise saçınızı ensenizde toplayabilirsiniz. Topladığınız saçı düz bir şekilde örün. Oldukça asil bir görünüme sahip olacağınızdan eminiz.
Bu pratik saç modelleri ile zahmetsiz güzel olunabileceğini herkese kanıtlayacaksınız.
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