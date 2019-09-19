KADIN

Kuaförün yolunu unutacaksınız! Donuk saçları doğal maskelerle canlandırın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kabul edelim ki, herkesin saçları zaman zaman biraz donuklaşıyor ve zarar görüyor. Yazın klorlu havuzda yüzmek, kışın soğuk havanın etkisi saçları oldukça yıpratıyor. Bunun için bir güzellik salonuna başvurabilirsiniz ama daha ucuz ve etkili yollar olduğunu unutmayın. Evde kolayca yapabileceğiniz en iyi saç canlandırıcı ve güçlendirici yolları bir araya getirdik.

Güzellik söz konusu olduğu zaman kadınların en güçlü silahlarından biri de bakımlı saçlarıdır. Saçta ufak da olsa bir değişikliğe gitmek, çoğu kez mucize sonuçlara kapı açar. Kısa süre içinde defalarca kez yıkanan, boyanan ve işleme tabi tutulan saçların zamanla yıpranması ise maalesef kaçınılmaz.

YIPRANMALARDAN KAÇAMIYORUZ

Toz, kir, yağmur, rüzgar, güneş, aşırı sıcak ya da soğuk havalar... Bir kadının nazik saç telleri her gün tüm bu dış faktörlere karşı mücadele ediyor ki saçlarda yıpranma kaçınılmaz.

HEM DOĞAL HEM UCUZ

Peki yıpranmış saçlar için ne tür maskeler uygulanabilir ve nasıl bakım yapılır? Yıpranmış saçlar için doğal saç bakım maskelerini sizin için araştırıp bir araya getirdik.


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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı doğal saç bakım yöntemleri

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