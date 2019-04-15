Kuaförünüzün size asla söylemeyeceği 12 saç sırrı

İşte saçlarınıza hayran bıraktıracak, izlemeniz gereken bazı önemli kurallar. KUAFÖRÜNÜZE SEVDİĞİNİZ VE SEVMEDİĞİNİZ GÖRÜNTÜYÜ GÖSTERİN Bir güzellik salonunu ziyaret etmeden önce, stilistler sevdiğiniz saç kesimlerinin sadece 3 fotoğrafını değil, aynı zamanda asla sahip olmak istemediğiniz fotoğrafların fotoğraflarını da bulmayı öneriyorlar. Bu, saç stilistinize her durumda saçınıza ne yapmaması gerektiği konusunda bir fikir verecektir. Saç rengini seçmek için de aynı şey geçerli. Ve sizinle aynı yüze sahip ünlülere dikkat edin - bu, görünüşünüzü ve saç şeklinizi bulmanın en kolay yolu olacaktır. SAÇ KESİMİNİ HAFTA SONU YAPTIRMAYIN Salon ziyaretinizin Cumartesi ya da Pazar günü olmadığından emin olun. Genelde tüm kuaförlerin en yoğun olduğu gün ve onlar size fazla zaman harcayamazlar. Hafta içi herhangi bir gün ideal olabilir. SAÇINIZI DOĞRU YIKAYIN Saçları iki kez yıkamanız önerilir. İlk yıkama sırasında kiri ve yağı temizlersiniz ikinci yıkamada ise şampuanın faydalı özelliklerinden yararlanırsınız. Ancak ikinci yıkamada şampuan miktarınızı azaltmalısınız.

SAÇLARI YIKAMADAN ÖNCE BİR YAĞ YA DA MERHEM KULLANIN Eğer saçınızın uçları kuru ise, saçları yıkamadan hemen önce üzerine bir miktar merhem veya hindistancevizi yağı sürün. Ondan sonra saçınızı yıkamaya başlayabilirsiniz. Şampuanı saçın tabanına koyun ve köpüğü saçın etrafına yayın. Ondan sonra ılık suyla yıkayın. Mesele şu ki, balsam ya da yağ, şampuanın uçlar üzerinde agresif bir etkisi olmasını önleyecektir. İDEAL SAÇ RENGİNİ ELDE ETMEK İSTEDİĞİNİZDE SABIRLI OLUN Sadece 1 veya 2 prosedürden sonra hayalimizdeki saçlara kavuşacağımızı düşünüyoruz ancak mükemmel ton ancak 3 veya işlemden sonra elde edilir. Örneğin, bir esmer asla bir sarışın kadar açık saçlara sahip olamaz. Bu nedenle sabırlı olmalısınız ve istediğiniz sonuca yavaş yavaş ulaşmaya çalışmalısınız. Saç stilistinize zaman verin. KURU ŞAMPUANIN ÖZELLİKLERİNDEN FAYDALANIN Daha önce bilmiyor olabilirsiniz ama kuru şampuan saç şekillendirmek için de kullanılabilir. Saçlarınız dalgalı olsun istiyorsanız tutamlara ayırdığınız saçın etrafına sıkabilir, saçınızı yeni boyadıysanız saçınızı hafta boyu yıkamak yerine kuru şampuan kullanabilirsiniz. Hem saçınız parlaklığını korumuş olur hem de saçnız temiz kalır.

TUZ MASAJI YAPIN Saç derisine yapılan tuz masajı daha uzun ve güçlü saçlara sahip olmak isteyenler için oldukça etkilidir. Profesyonel kozmetik ürünleri ile yapılan ve genellikle çok paraya mal olan prosedürler için mükemmel bir alternatiftir. Saçınızı ılık suyla biraz ıslatın, kuru bir havluyla silin ve saç derisini deniz tuzu ile kapatın. 10 dakika boyunca hafifçe masaj yapın ve saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın. Saçlarınız normalse bu masajı haftada bir, kuru saçlarınız varsa bunu 2 haftada bir defadan fazla yapmayın. ABARTILI SAÇ YÖNTEMLERİNE ÇOK FAZLA GÜVENMEYİN Keratin restorasyonu, güzellik salonlarının sunduğu pahalı bir işlemdir. Müşterilere işlem sırasında keratin ve amino asitlerin saçın içine girdiğini ve bunları tamamen geri getirdiğini söylerler. Aslında, keratin sadece saçınızın yüzeyine yapışır ve etkisi sadece birkaç ay sürer. Keratin de tamamen güvenli değil. Neredeyse tüm ürünler cilde zararlı olan formaldehit içerir: tahrişe, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olur. Formaldehit içermeyen ürünler, metandiol, formalin, metanol ve ısıtıldığında veya suyla karıştırıldığında hala formaldehit haline dönüşen diğer bileşenleri içerir.