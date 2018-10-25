HABER

Küçük Elanur'a çarpan sürücü film gibi operasyonla bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:48 | Son Güncelleme

Adana polisi, 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a kamyonetle çarpıp ölümüne neden olan sürücüyü, film gibi bir araştırma sonucu buldu. Adana'da bir kişi, verilen ifadeden dolayı 2 yaşındaki kız çocuğunu sokakta oynarken arabasıyla ezip kaçmaktan tutuklandı. Cinayet dedektifleri kazanın oluş biçiminden şüphelenerek araştırmalarına devam edince çocuğa tutuklanan kişinin değil, mahallede ilaçlama yapan kamyonetin çarptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Eylül günü 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan evlerinin önündeki sokağa çıktı. Kız çocuğu bir süre sonra evlerinden biraz uzaklaşarak 2876. Sokağa girdi. Çocuklarının evde olmadığını gören anne Fatma ve baba Çetin ile kız çocuğunun ağabeyi Halil Tarhan sokakta çocuğu aramaya başladı. Ağabey, kardeşini 2876. Sokak'ta yerde kanlar içinde yatarken gördü.

Adana'da 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

1 / 9

Araçla özel bir hastaneye kaldırılan kız çocuğu hayatını kaybetti. Küçük kıza çarpan sürücünün kaçması nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sokağı direkt gören kamera olmadığı için bu sokağa yakın güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, sokağa girebilecek araçları tek tek tespit etti.
2 / 9

. Polis, kızın evden çıkış saati ve ağabeyinin onu bulma saatini de tespit ederek, bu saat diliminde 100 aracın sokağa girdiğini belirledi. Bu araçları tek tek inceleyerek çocuğa çarpabilecek araç sayısını 6'ya indiren polis, yaptığı çalışma ile araç sayısını 2'ye indirdi.
3 / 9

Polis kız çocuğuna çarpabilecek araç sayısını 6'ya kadar düşürdüğü sırada anne ve baba bir otomobilden şüphelendiklerini, kızlarına o otomobilin çarptığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, çocuğa çarpıp öldürenin söz konusu otomobil olmadığını düşünen polis çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, 34 PL 0831 ile 31 MA 3211 plakalı iki kamyonetin üzerinde yoğunlaştı. Polis iki kamyonetin de nereye gittiğini, gidiş istikametindeki bütün kameraları inceleme altına aldı.
4 / 9

. Polis, 240 kilometrelik alanda 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis, 31 MA 3211 plakalı kamyonetin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğunu tespit etti. Reyhanlı'da yakalanan zanlı, olayda kullandığı araçla birlikte Adana'ya getirildi. Polis, 34 PL 0831 plakalı kamyoneti de bulup sürücüsü Ahmet K.'yı sorguya aldı. Ahmet K. kimseye çarpmadığını söyledi.
5 / 9

"TAŞ ZANNEDİP YOLUMA DEVAM ETTİM"

"TAŞ ZANNEDİP YOLUMA DEVAM ETTİM"
Polis diğer kamyoneti süren Suriye uyruklu Amir Harba (24) ile olayda yanında bulunan Abdülmelik El Cevher'i (23) de sorguya aldı.
6 / 9

Harba, sorguda arkadaşıyla birlikte sandalye sattığını, o gün de o sokakta sandalye indirirken küçük bir kız çocuğu gördüğünü ancak kamyonete binip giderken kız çocuğunu fark etmediğini belirterek, "Kamyonete binip giderken sanki bir taşın üzerinden geçtim gibi oldu. Ben onun kız çocuğu olduğunu bilsem durur, onu hastaneye götürürdüm. Ama ben taş zannedip yoluma devam ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Harba bu ifade üzerine tutuklanırken, diğer zanlı Ahmet K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlının arkadaşı da serbest kaldı.
7 / 9

ÇOCUĞUN DÜŞME AÇISI VE KAN LEKESİ AYRINTISI GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

ÇOCUĞUN DÜŞME AÇISI VE KAN LEKESİ AYRINTISI GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Cinayet dedektifleri, şahsın ifade verip tutuklanmasına rağmen olay yerindeki verileri incelemeye devam etti. Polis, incelemeyi derinleştirdiğinde ailenin dediği gibi çocuğu öldüren aracın üzerinden geçmediğini, ona çarpıp öldürdüğünü saptadı. Ayrıca polis, çocuğun düşme açısından, araçlarda kan izi olmamasından ve bedenindeki izleri göz önünde bulundurarak çocuğun üzerinden araç geçmediğini, ona aracın çarptığını belirledi.
8 / 9

Çocuğun çarpma sonrası kafasını yere vurarak hayatını kaybetmiş olabileceğini tahmin eden polis, bu saptamalar ve tahminler sonucunda iki kamyonetten biyolojik delil alınması kararını verdi. İki kamyonette de yapılan incelemede Ahmet K.'nın mahallede ilaçlama yapmak için girdiği kamyonetin jantın iç kısmında kız çocuğuna ait biyolojik delile rastlandı. Diğer kamyonette ise kız çocuğuna ait herhangi bir delile rastlanmadı. Bunun üzerine polis, hemen Ahmet K.'yı Barbaros Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Zanlı o tarihte o sokakta ilaçlama yaptığını kabul ederken, kimseye çarpmadığını, çarptığını fark etmediğini, hiçbir şey bilmediğini söyledi. Zanlı, "çocuğu taksirle öldürmekten" adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlıya ev hapsi cezası verildi.
9 / 9

Bu arada verdiği ifade nedeniyle cezaevine giren Amir Harba ise serbest bırakıldı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç paniği

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.