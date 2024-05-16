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Gece uyurken başına gelmeyen kalmadı! 10 dakikada 300 bin liralık oldu

16.05.2024 10:33
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Elazığ’da yaşayan Ali Akbaş, gece uyuduğu sırada hayatının şokunu yaşadı. Akbaş'ın telefonu hacklendi, 10 dakika içerisinde internet bankacılığı hesabından adına kredi çekildi, ek hesabı da boşaltıldı. Yaklaşık 300 bin lira dolandırılan Akbaş, soluğu karakolda aldı. Adına çekilen kredi ile ek limitindeki paranın aktarıldığı hesabın belli olduğunu belirten talihsiz adam, yetkililere seslenerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. İşte detaylar...

Gece uyurken başına gelmeyen kalmadı! 10 dakikada 300 bin liralık oldu

Edinilen bilgiye göre Ali Akbaş’ın (48) hacklenen telefonundan 4 Mayısta gece 02.47’de mobil bankacılık hesabına girildi. Dolandırıcılar ilk olarak Akbaş adına kredi çekti. Kredi çekmenin yanı sıra nakit avans hesabını da kullanan dolandırıcılar, 10 dakika içerisinde yaklaşık 300 bin lirayı parça parça olmak üzere farklı şahısların hesaplarına gönderdi. Sabah kalktığında telefonu açılmayan Akbaş, bozulduğunu düşünerek tamir için tamirciye götürdü. Herhangi bir arıza bulamayan telefoncu, virüs girmiş olabileceğini değerlendirerek telefona format attı. Ardından eve gelerek mobil banka hesaplarını geri yükleyen ve giriş yapan Akbaş, neye uğradığını şaşırdı. Hesabının ekside olduğunu ve kredi çekildiği gören Akbaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aynı zamanda banka ile görüşen Akbaş’ın hesabı bloke edildi. Asgari ücret ile çalıştığını ve bu kadar parayı ödeyecek durumunun olmadığını belirten Akbaş, olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.

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’’HESABIMI ELE GEÇİRİP İŞLEMİ BEN YAPIYORMUŞUM GİBİ ONAY VERMİŞLER’’

Olayın gece uyurken meydana geldiğini belirten Ali Akbaş, “Telefonum arızalandı ve tamir için telefoncuya götürdüm. Telefoncu bana sorunu giderdikten sonra teslim etti. Ben de tekrar programları yükledim. Yüklediğimde büyük bir sorun ile karşılaştım. Telefonum ele geçirilmiş. İznim olmadan hesaplarıma giriş yapılmış. Hesabımdan hem nakit para hem de kredi çekilmiş. Yaklaşık 300 bin lira mağduriyetim söz konusudur. Benim adıma maaşımı aldığım özel bir bankadan kredi çekmişler. Sanki işlemi ben yapıyormuşum gibi hesabımı ele geçirip onay vermişler. 10 dakika 300 bin liralık işlem yaptılar. Olayı fark ettikten sonra polis merkezine gittim, ifade verdim ve şikayette bulundum. Hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve olayın ayrıntılarını öğrendim. Onlarda hemen hesabımı bloke ettiler. Şuan süreci bekliyoruz” dedi.

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PARA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA HAVALE EDİLMİŞ

Hesabın ayrıntılarına baktıklarında çekilen paranın nereye gittiğinin belli olduğunu aktaran Akbaş, ’’İkinci ve üçüncü şahıslara havale edilerek yapılmış. Banka da başlangıç aşamasında gerekli yazışmaları yaptı. Olay başımıza geldiğinde araştırma yaptık. İkinci ve üçüncü şahısların hesapları kiralanamıyormuş. Biz bunları hep okuyorduk bizimde başımıza geldi. Muhtemelen böyle bir uygulama var. Hesapları birileri adına kiraladılar, bu işlemi gerçekleştirdiler. Benim hesabımdan çekiliyor, başka hesaplara havale yapılıyor’’ diye konuştu.

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MAİLİNE GELEN İLETİLER ÇÖP KUTUSUNA TAŞINMIŞ

Yaklaşık bir ay önce bir program indirdiğini vurgulayan Akbaş, ’’Ondan olacağını düşünmüyorum. Programı da olay gerçekleşmeden bir hafta önce silmiştim. Mailime de müdahale edilmiş ve gelen kutusundakiler çöp kutusuna atılmış. Ben bunu daha sonra fark ettim. Yapan kişiler profesyonel çalışmış. 10 dakika içerisinde 300 bin lira dolandırdılar. Bu olayın kimsenin başına gelmesini istemem. Biz hep haberlerde okuyorduk. Bizim de başımıza geldi. Ben askeri ücret ile çalışan biriyim. Bunu ödeyecek durumum yok. Mağduriyetimin görülmesini ve giderilmesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Elazığ
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