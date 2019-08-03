"Küçük Enes" yürümek için yardım bekliyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da doğuştan hidrosefali olan ve 15 kez ameliyat geçiren 5 yaşındaki Muhammet Enes Özdemir, az da olsa hissettiği ayaklarıyla yürümek için doktor ve devlet büyüklerinden yardım bekliyor.

Horasan ilçesinde yaşayan Ahmet ile Zehra Özdemir çiftinin 5 yaşındaki oğlu Muhammet Enes'e anne karnında 6 aylık iken beyin omurilik sıvısının normalin üzerinde birikmesi sonucu oluşan kronik ve nörolojik bir hastalık olan hidrosefali ve serebral palsi tanısı konuldu.

Dünyaya geldikten sonra omurga ameliyatı olan Muhammet Enes, hidrosefali hastalığına bağlı çeşitli şikayetleri de gelişince 4 yaşında beyincik sarkması nedeniyle 14 kez daha ameliyat geçirdi.

Sürünerek ve tekerlekli sandalye ile hayata tutunmaya çalışan Muhammet Enes, kardeşleri, arkadaşları gibi oynamak ve okula gitmek için yürümek istiyor.

- Devlet büyüklerinden yardım bekliyor

Gittikleri hastanelerden ve doktorlardan sonuç alamayan Özdemir ailesi, devlet büyüklerinden, Sağlık Bakanlığından çocuklarını iyileştirecek doktorun bulunması ve tedavisinin yaptırılması için yardım bekliyor.