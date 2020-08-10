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Küçük evler için harika depolama tüyoları! Bu parçalardan kurtularak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Küçük bir eve sahip olanların en büyük derdine çözüm buluyoruz. Evet, depolama alanları! Daracık odaların içerisine eşyalarınızı sığdırmakta zorlanıyorsanız bu tüyolar tam da size göre! Küçük evinizi daha fonksiyonel şekilde kullanmanızı sağlayacak ve yeni depolama alanları oluşturmanıza yardımcı olacak ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Küçük evler için harika depolama tüyoları! Bu parçalardan kurtularak...

Küçük bir evi derleyip toparlamak kolaydır, temizlik de çok uzun sürmez. Fakat, öyle bir problem var ki bu kutu gibi evleri, sahipleri için oldukça zorlaştırıyor. Küçük evlerinde eşyalar için yeterli depolama alanı bulmakta zorlananların imdadına yetişen bu tüyoları çok seveceksiniz. İşte detaylar!

EŞYA SEÇİMİ EN ÖNEMLİSİ!

Şimdiye kadar pek çok eşyanızı satın almış olabilirsiniz, bu tavsiyeler bundan sonra alacağınız eşyalar için aklınızda bulunabilir. Küçük bir eviniz varsa eşya seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli etken gereksiz ebatlardan kurtulmaktır. Özellikle yatak başı, kanepe kolları, sandalye kolları gibi parçalar tahmin ettiğinizden çok daha fazla yer kaplar. Eşya seçiminde işinize yaramayacak tüm detayların ufak boyutlarda olmasına dikkat etmelisiniz. İkinci ipucu ise eşyaları çok fonksiyonlu modeller arasından seçmek. Açıldığında kutu olabilen puflar, katlanabilen eşyalar ve saklama alanına sahip tüm mobilyalar ilk tercihiniz olmalıdır.

ZEMİNİ VERİMLİ KULLANIN!

Bu tavsiyeyi uygulamak ev sahipleri için oldukça kolay fakat kiracı iseniz ev sahibinizle görüşmenizde fayda var. Özellikle yatak altı için sıklıkla kullanılan bu yöntem, zeminin üzerine parçalar halinde saklama alanları inşa ederek tamamlanıyor. Üzeri uygun bir kapak yardımı ile kapatılan bu küçük kutu ya da çekmeceler bazalardan çok daha fonksiyonel bir kullanım sunuyor. Üzerine yatağınızı atarak bu depolama alanını ideal şekilde kamufle etmeniz de mümkün.

İŞLEVSİZ ALANLARI DEĞERLENDİRİN!

En minik evlerde dahi bazı ölü alanlar vardır. Bu alanları fark ettiğinizde depolama alanı olarak kullanacak çözüm yöntemleri uygulayabilirsiniz. En yaygın ölü alanlar duvar girintileridir. Çoğu bir karıştan fazla derinlikte olan duvar girintileri, üzerine bir kapak yaptırıldığında etkili bir dolap haline gelebilir. Tuvalet ve banyolarda bulunan ölü alanları ise dar ve uzun çekmeceler kullanarak depolama alanı haline getirebilirsiniz. Yatak odası, oturma odası ve salonlarda yatak, gardırop ve koltukların yanı çoğu zaman boş kalır. Bu alanlarda hasır bir sepet ya da kutu kullandığınızda hem dağınıklığı engellemiş hem de eşyalarınızı muhafaza etmek için yeni bir alan elde etmiş olursunuz.

YERLER DOLDUYSA DUVARLARA GEÇİN!

Eğer yerleri doldurmak istemiyorsanız ya da zemin zaten yeterince doluysa, en ideal yöntem duvarlara raflar inşa etmektir. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Raflara eşyaları dizdiğinizde minik eviniz karman çorman görünebilir. Bunu engellemek için raflara kutular yerleştirerek içlerine eşyalarınızı yerleştirmelisiniz.

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