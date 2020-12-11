Küçük göğüslü kadınlar için 5 ipucu! Bu numaralar göğüsleri daha büyük gösteriyor

Sahip olamayacağımız şeyi istemek sadece insan doğası olsa da, anlayışlı bir TikTok yıldızı, nasıl anında dolgun göğüslere kavuşabileceğinizin püf noktasını verdi.

Yasmeen, bu hafta başında 150.000 takipçisiyle en iyi beş stil hilesini paylaştı. Videoyu tanıtırken 'Benim gibi küçük göğüslü kadınlar için beş ipucu' dedi.

BALIKÇI YAKA TERCİH EDİN

Yasmeen'in ilk tavsiyesi, göğsün üzerinden geçen şık bir siluet oluşturmak için balıkçı yaka giymektir. 'Dikkatinizi göğsünüzden uzaklaştırmak istiyorsanız, yüksek yakalı üstlere veya boğazlı yakalara odaklanın. Bu dikkatleri yüzünüze çekecek.'

GÖĞÜS CEPLİ CEKETLERİ TERCİH EDİN

Büyük boy ceketler şu anda çok popüler ancak göğüslerinizin daha büyük görünmesnii sağlamak için Yasmeen, göğüs cepli bir ceket almanızı öneriyor.

'Bazen bol veya büyük boy ceketler giydiğimizde, bize gerçekten çocuksu bir görünüm verebilir. Göğüs cepli ceketler soğuk aylarda harika olacak ve vücudunuzun üst kısmına ve göğüs bölgenize boyut katacak' diyor.

ŞEFFAF ÜSTLERİN ALTINA BRALET GİYİN

Daha küçük göğüslere sahip olmanın avantajlarından biri, sundukları destek konusunda endişelenmenize gerek kalmadan dantelli bralet giyebilmektir.