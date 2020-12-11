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Küçük göğüslü kadınlar için 5 ipucu! Bu numaralar göğüsleri daha büyük gösteriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz vücut pozitifliği içindeyiz ama bazen kadınlar her şeye rağmen göğüslerinin biraz daha büyük olmasını istiyor. Neyse ki bunun için ameliyat masasına yatmaya gerek yok. TikTok yıldızı, küçük göğüslerin nasıl büyük gösterileceğinin sırrını verdi.

Küçük göğüslü kadınlar için 5 ipucu! Bu numaralar göğüsleri daha büyük gösteriyor

Sahip olamayacağımız şeyi istemek sadece insan doğası olsa da, anlayışlı bir TikTok yıldızı, nasıl anında dolgun göğüslere kavuşabileceğinizin püf noktasını verdi.

Yasmeen, bu hafta başında 150.000 takipçisiyle en iyi beş stil hilesini paylaştı. Videoyu tanıtırken 'Benim gibi küçük göğüslü kadınlar için beş ipucu' dedi.

BALIKÇI YAKA TERCİH EDİN

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Yasmeen'in ilk tavsiyesi, göğsün üzerinden geçen şık bir siluet oluşturmak için balıkçı yaka giymektir. 'Dikkatinizi göğsünüzden uzaklaştırmak istiyorsanız, yüksek yakalı üstlere veya boğazlı yakalara odaklanın. Bu dikkatleri yüzünüze çekecek.'

GÖĞÜS CEPLİ CEKETLERİ TERCİH EDİN

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Büyük boy ceketler şu anda çok popüler ancak göğüslerinizin daha büyük görünmesnii sağlamak için Yasmeen, göğüs cepli bir ceket almanızı öneriyor.

'Bazen bol veya büyük boy ceketler giydiğimizde, bize gerçekten çocuksu bir görünüm verebilir. Göğüs cepli ceketler soğuk aylarda harika olacak ve vücudunuzun üst kısmına ve göğüs bölgenize boyut katacak' diyor.

ŞEFFAF ÜSTLERİN ALTINA BRALET GİYİN

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Daha küçük göğüslere sahip olmanın avantajlarından biri, sundukları destek konusunda endişelenmenize gerek kalmadan dantelli bralet giyebilmektir.

Yasmeen, göğüslerinizin olduğundan daha büyük birkaç fincan boyutunda görünmesini sağlamak için bunları büyük boy şeffaf üstlerin altına takmanızı öneriyor.

DEKOLTEDEN KORKMAYIN

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Dekolte üstlerin sadece büyük göğüslü kadınlar için yapıldığını düşünmeyin. Yasmeen, V yakalı üstler giymenizi öneriyor. Göğüslerin altında biten sütyenler göğüsleri olduğundan daha büyük gösterecektir.

ÜST KIYAFETİNİZ BİR BEDEN BÜYÜK OLSUN

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Bizi daha da düz göğüslü göstereceklerinden korktuğumuz için büyük boy üstlerden uzak durma eğilimindeyiz. Ancak Yasmeen, bu fazla malzemenin aslında sizin lehinize çalışabileceğini söylüyor.

Örnek olarak beyaz bir gömlekle kamera karşısına geçiyor. Herhangi bir dökümlü veya fırfırlı detaylı üstler, hacim veren bir etki veriyor. Ve bu daha büyük bir göğüs izlenimi veriyor.

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