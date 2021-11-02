İri gözlere kavuşmak hayal değil! Küçük gözleri yepyeni bir forma sokan makyaj sırları

Makyaj teknikleriyle ilgili sıklıkla sorulan sorulardan biri de küçük gözlerin nasıl yeniden şekillendirilebileceği oluyor. Siz de farklı makyaj uygulamalarına ilgi duyuyor ve küçük gözlerinizi hangi tekniklerle daha büyük gösterebileceğinizi merak ediyorsanız, önerilerimize göz atın!
Yalnızca kullandığınız göz kaleminin rengi dahi gözlerinizin olduğundan daha büyük ya da küçük görünmesine neden olabilir!
Siyah ve kahverengi gibi koyu renklerdeki göz kalemleri gözleri daha kısık ve küçük gösterir.
Hacimli ve kıvrık kirpikler gözleri büyük gösterir ve öne çıkarır. Ayrıca maskara uygulaması öncesinde kirpik kıvırıcısı kullanarak ekstra dolgun görünen kirpiklere sahip olabilirsiniz.
Çoğu kişi yoğun ve geniş göz farı uygulamasından kaçınarak doğal bir görünüm elde etmek istiyor ancak göz farını kaş uçlarınıza doğru dağıtmanız gözlerinizi kesinlikle daha büyük gösterir.
Farı geniş bir alana dağıtmak fakat yine de doğal bir görünüm elde etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda; cilt alt tonunuz sıcaksa toprak tonları, soğuksa rose tonlarında göz farı seçmenizi öneririz.
Göz makyajınız bittikten sonra kaş kemiğiniz ile göz pınarlarınıza uygulayacağınız bir miktar aydınlatıcı, gözlerinizi ön plana çıkararak daha belirgin ve büyük görünmelerini sağlayacak!
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