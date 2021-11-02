İri gözlere kavuşmak hayal değil! Küçük gözleri yepyeni bir forma sokan makyaj sırları

Makyaj teknikleriyle ilgili sıklıkla sorulan sorulardan biri de küçük gözlerin nasıl yeniden şekillendirilebileceği oluyor. Siz de farklı makyaj uygulamalarına ilgi duyuyor ve küçük gözlerinizi hangi tekniklerle daha büyük gösterebileceğinizi merak ediyorsanız, önerilerimize göz atın!

GÖZ KALEMİ RENGİNE DİKKAT!

Yalnızca kullandığınız göz kaleminin rengi dahi gözlerinizin olduğundan daha büyük ya da küçük görünmesine neden olabilir!

Siyah ve kahverengi gibi koyu renklerdeki göz kalemleri gözleri daha kısık ve küçük gösterir.

Ten rengi ve beyaz gibi açık renklerdeki göz kalemleri ise daha büyük görünen gözlere sahip olmanızı sağlar. Ayrıca göz çevrenizde çok daha aydınlık bir görünüm yaratır.

HACİMLİ VE KIVRIK KİRPİKLER=BÜYÜK GÖZLER

Hacimli ve kıvrık kirpikler gözleri büyük gösterir ve öne çıkarır. Ayrıca maskara uygulaması öncesinde kirpik kıvırıcısı kullanarak ekstra dolgun görünen kirpiklere sahip olabilirsiniz.

Önemli bir uyarı: Daha iri görünen gözler istiyorsanız, alt kirpiklerinize yoğun maskara sürmemelisiniz. Sürmeniz halinde maskara, koyu renkli göz kalemiyle benzer etkiyi yaparak kısık ve aşağı bakan göz görünümüne neden olabilir.

GÖZ FARINI DOĞRU TEKNİKLE UYGULADIĞINIZDAN EMİN OLUN!

Çoğu kişi yoğun ve geniş göz farı uygulamasından kaçınarak doğal bir görünüm elde etmek istiyor ancak göz farını kaş uçlarınıza doğru dağıtmanız gözlerinizi kesinlikle daha büyük gösterir.

Farı geniş bir alana dağıtmak fakat yine de doğal bir görünüm elde etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda; cilt alt tonunuz sıcaksa toprak tonları, soğuksa rose tonlarında göz farı seçmenizi öneririz.

Daha belirgin ve iri görünen gözlere sahip olmak istiyorsanız, gözlerinizin altına da far uygulamaktan kaçınmayın. Farın abartılı görünümünden çekiniyorsanız, az önceki "Alt kirpiklerinize maskara uygulamamalısınız" önerisini yok sayabilirsiniz. Maskarayı göz diplerinize değdirmeden ve farın yoğunluğunu dengelemek için kullanırsanız hiçbir olumsuz etkisi olmaz.

AYDINLATICININ MUHTEŞEM ETKİSİ!

Göz makyajınız bittikten sonra kaş kemiğiniz ile göz pınarlarınıza uygulayacağınız bir miktar aydınlatıcı, gözlerinizi ön plana çıkararak daha belirgin ve büyük görünmelerini sağlayacak!

