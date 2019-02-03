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Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

'El Chapo' (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın New York'taki davası devam ederken, dünya birbirinden çarpıcı iddiaları konuşuyor.

ABD’nin dünyaca ünlü CNN TV kanalının internet sitesinde manşetten verilen haberde, El Chapo’nun 18 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Küçük kızların içkilerine ilaç atıp cinsel ilişkiye girmiş

Görgü tanıkları, 2007’de küçük kızların içkilerine ilaç attıklarını söyledi.
En küçüğü 13 yaşında olan kızların, daha sonra El Chapo’yla cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.
El Chapo’nun bu cinsel saldırıları, “Bana güç veren vitamin gibi” diye nitelendirdiği de bildirildi.
El Chapo’nun avukatlarından Eduardo Balarezo, iddiayı kesinlikle reddettiklerini söyledi.
61 yaşındaki Guzman, 2017'de iade edildiği ABD'de, ülkeye toplam 14 milyar dolarlık uyuşturucu sokmanın da aralarında bulunduğu 10 suçlamayla yargılanıyor.
Müebbet hapis cezası alması yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Guzman'ın karısı Emma Coronel Aispuro da davaya katılan isimler arasında.
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Anahtar Kelimeler:
Joaquin Guzman uyuşturucu baronu

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