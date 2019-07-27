Küçük Melih, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobilde uyuyan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Melih Fidan'ın cenazesi toprağa verildi.

Mehmet ve Fazilet Fidan çiftinin oğulları Melih'in cenazesi, ailesi tarafından Ege Üniversitesi Hastanesinden alınarak, Kale Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Fidan çifti, cenaze nakil aracında oğullarının tabutunu görünce gözyaşı döktü. Fenalaşan çifti, akrabaları sakinleştirmeye çalıştı. Amca Seyhan Fidan ise tören süresince tabutun başından hiç ayrılmadı.

Burada dua edilmesi ve helallik alınmasından sonra Bergama Kurtuluş Cami'sine götürülen cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hamzalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada küçük Melih'in tabutuna sünnet kıyafetinin konulduğu görüldü.

- Olay

Kavaklı mevkisindeki tarlalarına giden Mehmet ve Fazilet Fidan çifti, uykusu gelen çocukları Melih Fidan'ı (3) aracın arka koltuğuna yatırmış, henüz belirlenemeyen nedenle araçta çıkan yangında vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

