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Küçük Menderes'ten acı haber... Oynadığı sulama kuyusuna düşerek boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 15:03 | Son Güncelleme

Malatya'da 8 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya düşen 6 yaşındaki Menderes Özer, boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Dilek Mahallesi Ova Sokak'ta meydana geldi. Sulama kanalı kuyusunun etrafında oynayan Menderes Özer, dengesini kaybederek su dolusu kuyuya düştü. Kuyuya düştüğünü gören Menderes'in ailesi polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri minik Menderes için seferber oldu. Dalgıçlar kuyuya dalarak, Menderes'i 8 metrelik kuyudan cansız bedenini çıkardı. Hazır bekletilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Menderes Özer'e kalp masajı ile suni teneffüs yapıldı. Menderes Özer'in cansız bedeni Cumhuriyet Baş Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

(DHA)

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Malatya sulama kanalı su kuyusu menderes özer

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