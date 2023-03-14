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  4. Küçükçekmece’de korkutan yangın! Kısa sürede küle döndü

Küçükçekmece’de korkutan yangın! Kısa sürede küle döndü

14.03.2023 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de bir geri dönüşüm deposunda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde bulunan baraka da alevlere teslim olurken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Küçükçekmece’de korkutan yangın! Kısa sürede küle döndü

Küçükçekmece'dekin yangın dün gece 23.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, Erenler Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kısa sürede büyüyerek deponun büyük kısmını ve depo içinde bulunan barakayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı.

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İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

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