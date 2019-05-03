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Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koşusu, Küçükçekmece Gölü kenarında gerçekleştirildi.Coşku ve rekabete sahne olan koşuda; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere öğrenciler, 6 kategoride dereceye girebilmek için ter döktü.

Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koşusu, Küçükçekmece Gölü kenarında gerçekleştirildi.

Coşku ve rekabete sahne olan koşuda; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere öğrenciler, 6 kategoride dereceye girebilmek için ter döktü. 165 öğrencinin katıldığı koşu sonunda dereceye girenlere madalyaları İlçe Gençlik Spor Müdürü Göksun Öz, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bilgili ve Emre Alageyik tarafından verildi.

Dereceye girenler;
Küçük kızlar
1. Sinem Karatay-Söğütlüçeşeme Ortaokulu
2. Ayşe Barışçır- İnönü Ortaokulu
3. Melisa Bulur-İnönü Ortaokulu
Küçük erkekler
1. Veysel Bayan-Söğütlüçeşeme Ortaokulu
2. Yusuf Karanfil- Söğütlüçeşeme Ortaokulu
3. Hasan Nashsen- Söğütlüçeşeme Ortaokulu
Yıldız kızlar
1. Ecem Sümmeye Çengel-Söğütlüçeşeme Ortaokulu
2. Aslı Aydın- Söğütlüçeşeme Ortaokulu
3. Sinem Sarı- Söğütlüçeşeme Ortaokulu
Yıldız erkekler
1. Hakan Kayapınar-Halkalı Güneş Ortaokulu
2. İlyas Baol-Söğütlüçeşeme Ortaokulu
3. Emre Karaoğllan -Söğütlüçeşeme Ortaokulu
Genç kızlar
1. Nazire Güleç-İsmet Aktar Lisesi
2. Dilay Yıldızhan- İsmet Aktar Lisesi
3. Ayça Kaya -Kadriye Moroğlu Lisesi
Genç erkekler
1. Onur Arabacı -Zehra Mustafa Dalgıç Lisesi
2.Furkan Er- İsmet Aktar Lisesi
3. Habat Ceylan-İsmet Aktar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi

Küçükçekmece’de gençlik koşusu gerçekleştirildi
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