Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"İrtikap" suçunu işledikleri öne sürülen Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Başkan Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fen İşleri Müdürlüğünde görevli memur Metin E. ise "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.

SORUŞTURMA

Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T'nin Temmuz 2021'de alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında cuma günü operasyon başlatılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Balkan ile diğer 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

(DHA)

