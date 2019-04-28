KÜ'de Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler için mezuniyet töreni

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören 623 yabancı öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, KÜ Merkezi Yemekhane önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin 33 ayrı ülkeden binlerce kilometre mesafeden Kastamonu Üniversitesine geldiklerini belirtti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Aydın, "Nereden gelirseniz gelin burada olduğunuz müddetçe sokakta, fakültede, kütüphanede, yurtta, evde ve spor salonunda muhakkak surette kendi aranızda da Türkçe konuşmaya dikkat edin. Bu sizin burada eğitiminizdeki başarınıza çok büyük fayda sağlayacaktır." dedi.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Şerifoğlu da eğitimlere 2018 yılının Eylül ayında başladıklarını çoğunluğu Türkmenistan'dan olmak üzere Afganistan, Endonezya, Azerbaycan, Mısır, Rusya, Ukrayna, Pakistan, Hollanda, Kırgızistan gibi 33 ülkeden öğrencilere Türkiye Türkçesi öğrettiklerini anlattı.