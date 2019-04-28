KÜ'de Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler için mezuniyet töreni

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören 623 yabancı öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, KÜ Merkezi Yemekhane önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin 33 ayrı ülkeden binlerce kilometre mesafeden Kastamonu Üniversitesine geldiklerini belirtti.
Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Aydın, "Nereden gelirseniz gelin burada olduğunuz müddetçe sokakta, fakültede, kütüphanede, yurtta, evde ve spor salonunda muhakkak surette kendi aranızda da Türkçe konuşmaya dikkat edin. Bu sizin burada eğitiminizdeki başarınıza çok büyük fayda sağlayacaktır." dedi.
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Şerifoğlu da eğitimlere 2018 yılının Eylül ayında başladıklarını çoğunluğu Türkmenistan'dan olmak üzere Afganistan, Endonezya, Azerbaycan, Mısır, Rusya, Ukrayna, Pakistan, Hollanda, Kırgızistan gibi 33 ülkeden öğrencilere Türkiye Türkçesi öğrettiklerini anlattı.
Ramazan ayı nedeniyle mezuniyet programını öne aldıklarına işaret eden Şerifoğlu, şöyle devam etti:
"Şunu unutmayın ki siz şu anda ve şu andan itibaren Sümerler döneminden bugüne gelinceye kadar dünyanın en güçlü ilim ve edebiyat dillerinden birini öğrendiniz ve konuşmaya devam edeceksiniz. Öğrendiğiniz bu dilde Kuzey Buz Denizinden Çin'e kadar, Çin'den Avrupa'nın içlerine kadar çok küçük şive farklılıklarıyla başka hiçbir dile ihtiyaç duymadan anlaşabilir, gezebilir, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bunun haklı gururunu yaşamanızı tavsiye ediyorum ve diliyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim veren öğretim görevlilerine Rektör Aydın tarafından teşekkür belgesi verildi.
Mezun olan 623 öğrenci arasında dereceye girenlere başarı belgelerinin takdim edildiği tören, öğrencilerin müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.
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