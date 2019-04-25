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"Kudüs'ün Işıkları" belgeseli 3 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

"Kudüs'ün Işıkları" belgeseli 3 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini M. Abdülgafur Şahin'in üstlendiği "Kudüs'ün Işıkları" adlı belgesel, 3 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak.

İlk gösterimi Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek belgesel, bir grup Filistinli çocuğun günlük hayatından kesitler sunuyor. Çok kültürlü şehrin tezat durumlarını yansıtan yapım, aynı zamanda işgal altındaki şehrin gündelik hayatı hakkında izleyicilere detaylar veriyor.

Çekimleri 2018 yılının Haziran ayında tamamlanan yapımda, ramazan ayının Kudüs'teki hayatı nasıl değiştirdiğini ve Kudüslülerin bu aya özel hangi gelenekleri yaşattıkları anlatılıyor.

Yapımcılığını Sarkaç Film tarafından gerçekleştirilen belgeselin senaryosunu Melis Şahin kaleme alırken, müziklerini Mustafa Biber hazırladı.

Belgesel, dünya prömiyerini ise geçen ay ABD'de "Benton Park Film Festivali"nde yapmıştı.

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belgesel Kudüs’ün Işıkları

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