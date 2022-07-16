Kulağa su kaçması nasıl geçer? Kulağa su kaçınca ne yapılır?

Kulağa su kaçmasının en önemli nedeni yüzme olsa da kulak kanalının suya maruz

kaldığı her durum rahatsızlığa neden olabilir. Normalde kulakta üretilen ve kulak

kiri olarak bilinen serumen isimli madde suyun kulağa kaçmasını engeller. Fakat bazı

durumlarda su kulağın derinliklerine kaçarak burada birikir. Peki kulağa su kaçtığı durumlarda ne yapılır? Kulağa su kaçması nasıl geçer?

KULAĞA SU KAÇMASI BELİRTİLERİ

-Kulakta dolgunluk ve rahatsızlık hissi

-Çene kemiğine kadar uzanan gıdıklanma hissi

-Kulak çınlaması

Eğer kulakta sıvı nedeniyle yüzücü kulağı adı verilen dış kulak yolu enfeksiyonu gelişirse;

-Kulakta kaşıntı

-Ağrı

-Kızarıklık

-Şişlik

Kulaktan şeffaf, sarı renkli, kanlı ve ya da kötü kokulu akıntı gelmesi

-Dış kulak çevresindeki ciltte kuruluk ve pullanma

-Ateş

-Kulak çevresindeki yumuşak dokularda ağrı gibi belirtiler görülebilir.

KULAĞA SU KAÇMASI NASIL GEÇER

-Kulak memesini hafifçe çekmek ya da sallamak. Bu yöntem suyun kulağınızdan hızlı bir şekilde boşalmasını sağlayabilir. Baş omuzdan yana doğru eğili pozisyondayken kulak memesini yavaşça çekmek ya da sallamak etkili olabilir.

-Başı sağa sola sallamak da suyun tahliyesi için yararlı olabilir.

-Yan yatmak. Bu teknikle, suyun kulaktan akmasına yardımcı olması için yer çekiminden yararlanılır. Suyun kaçtığı kulağın üzerine birkaç dakika yatmak suyun akmasına yardımcı olabilir. Akan suyu emmesi için yatılan yere bir havlu yerleştirmek gerekir.

-Kulağa birkaç damla su damlatmak. Bu teknik mantıksız gelebilir, fakat aslında kulaktaki suyu boşaltmada etkilidir. Uygulama için yan yatılır, etkilenen kulağa temiz bir damlalık kullanarak birkaç damla su damlatılır. Beş saniye bekledikten

sonra suyu boşaltmak için kulak aşağı bakacak şekilde ters çevrilir ve kulaktaki suyun tamamının akması için beklenir.

KULAĞA KAÇAN SU NASIL ÇIKARILIR?

Kulağa kaçan suyu çıkarmak için kişinin kendi kendine yapabileceği diğer bazı uygulamalar şunları içerir;

-Kulakta vakum oluşturmak: Bu yöntemde öncelikle baş yana doğru eğilir ve sıkı bir sızdırmazlık oluşturacak şekilde avuç içi kulağa sıkıca bastırılır. Daha sonra el kulağa doğru ileri geri hafif itme gücü uygulayarak hareket ettirilir. Bu yöntem, suyu dışarı çekebilecek bir vakum kuvveti oluşturur. Suyun tahliye olmasını sağlamak için işlemden sonra başın aşağıya doğru eğilmesi faydalı olur.

-Sıcak kompres uygulamak: Su bazen orta kulağı burun kanallarının hemen arkasındaki bölgeye bağlayan östaki borusuna sıkışıp kalabilir. Sıcak kompres östaki borusundaki suyun boşaltılmasına yardımcı olabilir. Bu amaçla sıcak; fakat kaynar olmayan su kullanılmalıdır. Sıcak suyla ıslatılan bez iyice sıkılıp kulağa uygulanır. Sıcak uygulama sırasında baş etkilenen kulak tarafına doğru eğilir. Bez kulağın dış kısmına uygulanır ve yaklaşık 30 saniye beklettikten sonra bir dakika kadar ara verilir. İşlem dört veya beş kez tekrarlanır. Daha sonra tıkalı olmayan kulak tarafına yatmak suyun boşaltılmasına yardımcı olabilir.

-Saç kurutma makinesi kullanmak: Saç kurutma makinesinin üflediği sıcak hava kulak kanalı içindeki suyun buharlaşmasına yardımcı olabilir. Uygulama fön makinesi en düşük ayara getirerek yapılmalıdır. Makine kulağa yaklaşık 30 cm mesafede tutularak ileri geri hareketlerle kurutma işlemi uygulanır. Kulak memesinin aşağı çekilmesi, ılık havanın dış kulak kanalına ulaşmasına yardımcı olur.

-Esnemek ya da sakız çiğnemek: Östaki borusunda su birikmesi durumunda ağzı hareket ettirmek bazen suyu boşaltmaya yardımcı olabilir. Östaki borusundaki gerginliği gidermek için sakız çiğnemek ve esnemek etkili olabilir. Daha sonra başın yana eğilmesiyle su boşalabilir.

-Valsalva manevrası yapmak: Bu yöntemde ağız ve burun delikleri kapatıldıktan sonra kulaklarda hava çıkması sağlanır. Manevra sırasında çok sert üflememeye dikkat edilmelidir. Çünkü bu, kulak zarına zarar verebilir. Bu yöntem aynı zamanda kapalı östaki tüplerinin açılmasına da yardımcı olabilir. Manevrayı yaptıktan sonra suyun kulaktan akmasını sağlamak için baş yana eğilmelidir.

-Sıcak buhar: Orta kulaktaki östaki tüplerinden suyun tahliye edilmesine yardımcı olabilir. Sıcak bir duş almak veya bir kase sıcak su içeren mini sauna uygulaması fayda sağlayabilir. Mini sauna için büyük bir kase sıcak suyla doldurulur. Buharı içeride tutmak için baş bir havluyla örtülür ve yüz kabın üzerinde tutulur. Buhar 5 ila 10 dakika solunur ve ardından kulağı boşaltmak için baş yana doğru eğilir.

