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Kulağını deldirdi, bu hale geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

4,5 yıl önce kulağını deldirince oluşmaya başlayan yumru, zaman geçtikçe hızla büyümeye başladı.

Sonunda acıya dayanamayan Amber Rega, çareyi Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi. İşte sonrasında yaşananlar...

Kulağındaki yumrudan böyle kurtuldu

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Kulaklarında keloid olan 29 yaşındaki Amber Rega, yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra, onlardan kurtulmaya karar verdi.
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4,5 yıl önce kulaklarını deldirtmeyi düşündüğünü söyleyen Rega, kulaklarının arkasında yumru oluşmaya başladığını söyledi.
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Üzüm büyüklüğüne ulaşan yumruların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyleyen Amber Rega, artık onlardan kurtulmak istediğini söyledi
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Çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını kaydeden Amber, bu yüzden de Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi.
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Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi.
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Yıllar sonra Dr. Lee'nin adını duyan Amber Rega, kulaklarındaki keloidden kurtuldu.
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20 YIL BÖYLE YAŞADI...

20 YIL BÖYLE YAŞADI...
20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.
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Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.
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20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.
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İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, "Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür. İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler" dedi.
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SİYAH NOKTA SANIP SIKTI!

SİYAH NOKTA SANIP SIKTI!
Kanser tedavisi gören yaşlı kadının yıllarca siyah nokta sandığı şey bakın neymiş...
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Kızı bir gün annesinin gözünün hemen kenarındaki disk şeklinde bir siyah nokta fark etti.
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Vakit kaybetmeden doktora giden kadına hemen müdahale edildi. Zaten tedavi gördüğü hastanenin doktoru, küçük bir kesiyle şakağındaki kitleyi aldı.
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Yaşama sevinciyle dolu olan bu yaşlı kadın, "Önümüzdeki hafta partide güzel görünmek istiyorum" diye espriler yaptı.
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Doktoru Sandra Lee, geçen hafta, yaşlı kadının sol kulağının üst sarmalından da cilt kanserine neden olan bir dokunun alındığını söyledi.
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Doktoru; "Hastanın kızı, vakit kaybetmeden bu büyük disk şeklindeki siyah noktayı işaretleyip annesini bize getirdi" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kulak Amber Rega Dr. Sandra Lee

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