Kulağını deldirdi, bu hale geldi

Sonunda acıya dayanamayan Amber Rega, çareyi Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi. İşte sonrasında yaşananlar...
Kulağındaki yumrudan böyle kurtuldu
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Kulaklarında keloid olan 29 yaşındaki Amber Rega, yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra, onlardan kurtulmaya karar verdi.
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4,5 yıl önce kulaklarını deldirtmeyi düşündüğünü söyleyen Rega, kulaklarının arkasında yumru oluşmaya başladığını söyledi.
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Üzüm büyüklüğüne ulaşan yumruların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyleyen Amber Rega, artık onlardan kurtulmak istediğini söyledi
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Çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını kaydeden Amber, bu yüzden de Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi.
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Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi.
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Yıllar sonra Dr. Lee'nin adını duyan Amber Rega, kulaklarındaki keloidden kurtuldu.
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20 YIL BÖYLE YAŞADI...
20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.
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Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.
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20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.
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İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
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Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, "Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür. İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler" dedi.
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SİYAH NOKTA SANIP SIKTI!
Kanser tedavisi gören yaşlı kadının yıllarca siyah nokta sandığı şey bakın neymiş...
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Kızı bir gün annesinin gözünün hemen kenarındaki disk şeklinde bir siyah nokta fark etti.
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Vakit kaybetmeden doktora giden kadına hemen müdahale edildi. Zaten tedavi gördüğü hastanenin doktoru, küçük bir kesiyle şakağındaki kitleyi aldı.
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Yaşama sevinciyle dolu olan bu yaşlı kadın, "Önümüzdeki hafta partide güzel görünmek istiyorum" diye espriler yaptı.
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Doktoru Sandra Lee, geçen hafta, yaşlı kadının sol kulağının üst sarmalından da cilt kanserine neden olan bir dokunun alındığını söyledi.
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Doktoru; "Hastanın kızı, vakit kaybetmeden bu büyük disk şeklindeki siyah noktayı işaretleyip annesini bize getirdi" dedi.
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