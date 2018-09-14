Kulağını deldirdi, bu hale geldi

Sonunda acıya dayanamayan Amber Rega, çareyi Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi. İşte sonrasında yaşananlar...

Kulağındaki yumrudan böyle kurtuldu

1 / 45 Kulaklarında keloid olan 29 yaşındaki Amber Rega, yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra, onlardan kurtulmaya karar verdi.

2 / 45 4,5 yıl önce kulaklarını deldirtmeyi düşündüğünü söyleyen Rega, kulaklarının arkasında yumru oluşmaya başladığını söyledi.

3 / 45 Üzüm büyüklüğüne ulaşan yumruların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyleyen Amber Rega, artık onlardan kurtulmak istediğini söyledi

4 / 45 Çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını kaydeden Amber, bu yüzden de Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi.

5 / 45 Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi.

6 / 45 Yıllar sonra Dr. Lee'nin adını duyan Amber Rega, kulaklarındaki keloidden kurtuldu.

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24 / 45 20 YIL BÖYLE YAŞADI... 20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.

25 / 45 Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

26 / 45 20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.

27 / 45 İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

28 / 45 Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, "Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür. İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler" dedi.

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39 / 45 SİYAH NOKTA SANIP SIKTI! Kanser tedavisi gören yaşlı kadının yıllarca siyah nokta sandığı şey bakın neymiş...

40 / 45 Kızı bir gün annesinin gözünün hemen kenarındaki disk şeklinde bir siyah nokta fark etti.

41 / 45 Vakit kaybetmeden doktora giden kadına hemen müdahale edildi. Zaten tedavi gördüğü hastanenin doktoru, küçük bir kesiyle şakağındaki kitleyi aldı.

42 / 45 Yaşama sevinciyle dolu olan bu yaşlı kadın, "Önümüzdeki hafta partide güzel görünmek istiyorum" diye espriler yaptı.

43 / 45 Doktoru Sandra Lee, geçen hafta, yaşlı kadının sol kulağının üst sarmalından da cilt kanserine neden olan bir dokunun alındığını söyledi.

44 / 45 Doktoru; "Hastanın kızı, vakit kaybetmeden bu büyük disk şeklindeki siyah noktayı işaretleyip annesini bize getirdi" dedi.