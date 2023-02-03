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Kulisler bu iddiayı konuşuyor! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Erdoğan'dan Bahçeli'ye kritik ziyaret

03.02.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Gündemde ise seçimler vardı. Erdoğan'ın "Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık" açıklamasıyla Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yeşil ışık yaktı. Dünkü ziyaretle kulislerde HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisinin ittifaka katılacağı konuşulmaya başlandı.

Kulisler bu iddiayı konuşuyor! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Erdoğan'dan Bahçeli'ye kritik ziyaret

Türkiye seçim atmosferine girerken yılın ilk Erdoğan-Bahçeli görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün konutunda ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün katıldığı programda ittifakın genişleyebileceğine yönelik mesaj vermiş ve "Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık" demişti. Erdoğan- Bahçeli görüşmesinin ardından 'Cumhur İttfak'ı genişleyecek mi?' sorusu gündem oldu.

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İKİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, dün bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerdi. Bahçeli, Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı. 1 saat süren görüşmede ne konuşulduğu merak ediliyor. Büyük Birlik Partisi dışında Cumhur İttifakı'nın genişlemesi mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü bir şekilde devam ediyoruz" demişti. HÜDAPAR ile yapılan görüşmeler ve Yeniden Refah Partisi ile ilişkiler, bu iki parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Erdoğan önceki gün katıldığı televizyon programında ittifakın genişlemesine "Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık" diyerek yeşil ışık yakmıştı.

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