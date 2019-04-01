Kullandığımız mucize kremler gerçekten işe yarıyor mu?

Cilt bakım ürünlerinin faydalı ve gerekli olduğunu ancak sorunların bu ürünlerin tanımlanması sırasında ortaya çıktığını belirten Klinik Aromaterapist Leyla Çakır bu konuda önemli bilgiler verdi:

KOZMETİK BİR ÜRÜNDEN TIBBİ FAYDA BEKLEMELİ MİYİZ?

“Bu sorunun cevabı ‘hayır’ olmalı. Kozmetik ürünlerden tıbbi fayda beklersek o ürüne artık kozmetik değil ‘ilaç’ diyebiliriz. Kozmetik bir ürünün ilaç gibi pazarlanması veya bir hastalığı tedavi iddiasında bulunması hem sakıncalıdır hem de yasal değildir.

Aromaterapinin en önemli uygulama yöntemlerinden biri de cilt üzerinden losyon, krem ya da taşıyıcı yağ formunda, çeşitli teknikler ile yapılan uygulamalardır. Uygulama yapılmadan önce uzman aromaterapist tarafından detaylı bir analiz yapılır ve bireylerin endişelerine göre kişiye özel formüller hazırlanır. Bu formülleri oluşturmadaki amaç kozmetik açıdan fayda sağlamak ve aynı zamanda psikolojik yönden bireyleri iyi hissetmeye teşvik etmektir.

Çeşitli cilt rahatsızlıklarında da tıbbi ve aromatik bitkiler ile hazırlanmış formüller, bazı uzmanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Merhem formunda hazırlanan bu ürünler ile yapılan uygulamalarda birkaç çok iyi sonuç gördüm ancak çoğunlukla hiç işe yaramayanları da gözlemledim… Burada önemli olan husus her insanın cildinin ve ihtiyaçlarının kendine has farklılıklar taşımasıdır. Ürünü hazırlayan veya tavsiye eden kişinin bilgi ve uzmanlığı ve tabi ki tatbik edilen ürünlerin gerekli standartları taşıyor olması şarttır. Fakat Türkiye’de maalesef gerekli standartları karşılayan ürünler bulmak hiç kolay değil. Genellikle kozmetik amaç ile üretilmiş bitkisel ürünler, tedavi edici oldukları iddiası ile pazarlanıyor. Ben bu durumu son derece sakıncalı buluyorum.