Kullandığımız mucize kremler gerçekten işe yarıyor mu?

Cilt bakım ürünlerinin faydalı ve gerekli olduğunu ancak sorunların bu ürünlerin tanımlanması sırasında ortaya çıktığını belirten Klinik Aromaterapist Leyla Çakır bu konuda önemli bilgiler verdi:
KOZMETİK BİR ÜRÜNDEN TIBBİ FAYDA BEKLEMELİ MİYİZ?
“Bu sorunun cevabı ‘hayır’ olmalı. Kozmetik ürünlerden tıbbi fayda beklersek o ürüne artık kozmetik değil ‘ilaç’ diyebiliriz. Kozmetik bir ürünün ilaç gibi pazarlanması veya bir hastalığı tedavi iddiasında bulunması hem sakıncalıdır hem de yasal değildir.
Aromaterapinin en önemli uygulama yöntemlerinden biri de cilt üzerinden losyon, krem ya da taşıyıcı yağ formunda, çeşitli teknikler ile yapılan uygulamalardır. Uygulama yapılmadan önce uzman aromaterapist tarafından detaylı bir analiz yapılır ve bireylerin endişelerine göre kişiye özel formüller hazırlanır. Bu formülleri oluşturmadaki amaç kozmetik açıdan fayda sağlamak ve aynı zamanda psikolojik yönden bireyleri iyi hissetmeye teşvik etmektir.
Çeşitli cilt rahatsızlıklarında da tıbbi ve aromatik bitkiler ile hazırlanmış formüller, bazı uzmanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Merhem formunda hazırlanan bu ürünler ile yapılan uygulamalarda birkaç çok iyi sonuç gördüm ancak çoğunlukla hiç işe yaramayanları da gözlemledim… Burada önemli olan husus her insanın cildinin ve ihtiyaçlarının kendine has farklılıklar taşımasıdır. Ürünü hazırlayan veya tavsiye eden kişinin bilgi ve uzmanlığı ve tabi ki tatbik edilen ürünlerin gerekli standartları taşıyor olması şarttır. Fakat Türkiye’de maalesef gerekli standartları karşılayan ürünler bulmak hiç kolay değil. Genellikle kozmetik amaç ile üretilmiş bitkisel ürünler, tedavi edici oldukları iddiası ile pazarlanıyor. Ben bu durumu son derece sakıncalı buluyorum.
MUCİZE BEKLİYORSAK…
Peki estetik kaygılar ile kullandığımız ve mucize beklediğimiz ürünlerde durum nasıl?
Evde kullanıma uygun, yasal mevzuata göre hazırlanmış cilt bakım ürünlerimiz sadece epidermise (derinin en dış tabakasına) etki ederek; nemlendirme, arındırma vb. etkileri gösterirler. Kozmetik raflarından seçip aldığımız, evde kullanıma uygun ve topikal olarak uygulanan cilt bakım ürünlerinin, cildin daha alt katmanlarına ulaşması enfeksiyon gibi birtakım sağlık risklerine sebebiyet verebileceğinden, üreticiler bu ürünlerin formüllerini kozmetik ürün mevzuatında belirtilen kurallara göre planlanmak zorundadırlar. Bu, kozmetik ürün güvenliği açısından gereklidir.
Mucize etkiler bekliyorsak kişiye özel cilt bakımları, medikal estetik gibi daha profesyonel uygulamalara başvurmak daha etkili olacaktır. Bir uzman kontrolünde, cilt analizine göre önerilen cilt bakım ürünleri ana terapiyi tamamlayıcı nitelikte çok iyi sonuçlar vermektedir. Özellikle kişiye özel ve bilimsel analize dayalı kozmetik ürünler yüz güldürmektedir.
CİLT BAKIM RUTİNİMİZ NASIL OLMALI?
Bir diğer önemli konu; doğru ürün seçimi ve seçilen ürünün doğru kullanılmasıdır.
Öncelikle abartılı iddiaları olan ürünlerden kaçının.
Mucize formül arayışı ile paranızı boşa harcamayın.
Kendi cilt tipinize ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri kullanın.
Kozmetik ürün kullanmadan önce detaylı cilt analizi yaptırmanız faydalı olacaktır.
Düzenli kullanım iyi neticeler almak için oldukça önemlidir.
Cilt bakımındaki en önemli basamak temizliktir. Cildinizin çok iyi temizlendiğinden emin olun.
pH 5.5 temizlik ürünleri kullanın ve mutlaka temizlik rutininize yağları ekleyin.
Cilt tipinize göre mutlaka haftada bir kez ölü derilerden arınma işlemi olan ‘ekfoliasyon’ adımını atlamayın. Işıltılı bir cilt için hayati önem taşımaktadır.
Gece ve gündüz cildinizi çok iyi nemlendirin ve gündüz güneş koruyucusu kullanın.
Nemlendirici kullanmadan kesinlikle fondöten ya da pudra kullanmayın.
Kokusunu sevmediğiniz veya kokusu sizi rahatsız eden hiçbir ürünü, içeriği ne olursa olsun kullanmayın.
DOKTORUNUZA DANIŞIN
Doğal ve bitkisel kürlerin kullanımı uzmanlık gerektirmektedir. Önerilerde bulunan kişilerin eğitimini mutlaka sorgulayınız. Cildinizde medikal bir sorun varsa, ilk olarak bir hekime danışınız.”
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