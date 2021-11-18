Bir kenara atmayın! Kullanmadığınız cam kavanozlar evinizin en şık dekoru olabilir

Evdeki boş kavanozlarınızı değerlendirecek bir yol arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu içeriğimizde cam kavanozları hangi yöntemlerle en güzel şekilde değerlendirebileceğinizi anlatıyoruz. Kavanozlarla neler yapabileceğinizi duyduğunuzda çok şaşıracaksınız! Üstelik bu yöntemleri uygularken yaratıcılığınızı da konuşturacaksınız. İşte bir köşede duran boş cam kavanozlarınızla yapabileceğiniz en şık şeyler...
Evinde kendi bahçesini kuranların çok seveceği bu fikir, kavanozları değerlendirmenin en iyi yollarından biri!
Kavanozların dışını dantellerle süsleyebilir ya da renkli boyalarla boyayabilirsiniz. Böylece göze hitap eden bir dekor elde edersiniz.
Son dönemlerde ev ve ofis dekorasyonlarında sık sık kendine yer bulan terrarium, boş kavanozlarınızı değerlendirmenin en şık yollarından biri.
Bir seyahatten dönerken aldığınız hediyelik eşyaları veya sahilden topladığınız deniz kabuklarını ve kum tanelerini kavanozların içerisine yerleştirip güzel bir dekor elde edebilirsiniz.
Kavanozları değerlendirmenin en basit ve en şık yöntemlerinden birisi ise masa lambası yapmak. Basit ve pratik bu yöntemle arkadaşlarınızın kıskanacağı bir masa lambası edinebilirsiniz.
Cam kavanozları değerlendirmenin kuşkusuz en romantik yöntemi onları bahçe ışıklandırması olarak kullanmak.
Öncelikle kavanozların bir kısmını kumla yada çakıl taşlarıyla doldurun.
Sonra üzerlerine bir mum ekleyin.
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