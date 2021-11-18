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Bir kenara atmayın! Kullanmadığınız cam kavanozlar evinizin en şık dekoru olabilir

18.11.2021 03:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin evinde mutlaka birkaç tane boş cam kavanoz bulunur. Peki bunları değerlendiriyor musunuz? Mutfaklarda oldukça fazla yer kaplayan bu boş kavanozlarla aslında çok şık sonuçlar elde edebilirsiniz. Boş cam kavanozlarla oldukça şık ve dekoratif ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte boş kavanozları değerlendirmenin en şık yolları...

Bir kenara atmayın! Kullanmadığınız cam kavanozlar evinizin en şık dekoru olabilir

Evdeki boş kavanozlarınızı değerlendirecek bir yol arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu içeriğimizde cam kavanozları hangi yöntemlerle en güzel şekilde değerlendirebileceğinizi anlatıyoruz. Kavanozlarla neler yapabileceğinizi duyduğunuzda çok şaşıracaksınız! Üstelik bu yöntemleri uygularken yaratıcılığınızı da konuşturacaksınız. İşte bir köşede duran boş cam kavanozlarınızla yapabileceğiniz en şık şeyler...

SAKSI-VAZO

  • Evinde kendi bahçesini kuranların çok seveceği bu fikir, kavanozları değerlendirmenin en iyi yollarından biri!

  • Kavanozların dışını dantellerle süsleyebilir ya da renkli boyalarla boyayabilirsiniz. Böylece göze hitap eden bir dekor elde edersiniz.

  • Sonrasında içerisine toprak ekleyerek kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Dilerseniz, bu kavanozları vazo olarak da kullanabilirsiniz.

TERRARIUM

  • Son dönemlerde ev ve ofis dekorasyonlarında sık sık kendine yer bulan terrarium, boş kavanozlarınızı değerlendirmenin en şık yollarından biri.

  • Kavanozların içerisini kum, taş, bitki ve oyuncak gibi maddelerle doldurarak şık bir terrarium elde edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak herkesi hayran bırakacak sonuçlar elde edebilirsiniz.

HATIRALIK

  • Bir seyahatten dönerken aldığınız hediyelik eşyaları veya sahilden topladığınız deniz kabuklarını ve kum tanelerini kavanozların içerisine yerleştirip güzel bir dekor elde edebilirsiniz.

  • Bu sayede hem eviniz daha şık olur hem de anılarınız hep taze kalır.

MASA LAMBASI

  • Kavanozları değerlendirmenin en basit ve en şık yöntemlerinden birisi ise masa lambası yapmak. Basit ve pratik bu yöntemle arkadaşlarınızın kıskanacağı bir masa lambası edinebilirsiniz.

  • Boş bir kavanozun içerisine LED ışıkları doldurun. Hepsi bu kadar!

BAHÇE LAMBASI

  • Cam kavanozları değerlendirmenin kuşkusuz en romantik yöntemi onları bahçe ışıklandırması olarak kullanmak.

  • Öncelikle kavanozların bir kısmını kumla yada çakıl taşlarıyla doldurun.

  • Sonra üzerlerine bir mum ekleyin.

  • Hazırladığınız ışıklandırmayı uygun gördüğünüz bir yere asın. Çok daha güzel ve romantik bir ortam için onlarca kavanoz kullanabilirsiniz. Kavanozları iplere asarak bahçenize yerleştirebilirsiniz.
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