Kulp'ta şehit olan işçilerden 4'ü son yolculuklarına uğurlandı-AKTUEL

Kulp'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan ormanda çalışan işçileri eve götüren 59 FT 542 plakalı kamyonetin Ağaçkurur mevkiinden geçtiği sırada, PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamayla kontrolden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Kamyonette bunan işçilerden Ahmet Ay (22), Mehmet Bozyel (17), İhsan Çelikbilek (43), Sinan Diğer (25), Abit Yıldız (22) ve kardeşi Ömer Yıldız (15) ile amcaoğulları Siraç Yıldız (26) şehit oldu, 10 işçi ise yaralandı.

KULP'TA 4 ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Saldırıda şehit olanların cenazeleri ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada otopsileri yapılan 7 şehitten Mehmet Bozyel ve İhsan Çelikbilek'in cenazeleri memleketleri Batman'a, Sinan Diğer'in cenazesi ise memleketi Muş'a gönderildi.

Diğer 4 şehit ise Kulp ilçesine getirildi. Şehitler için Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat ile kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKAN SOYLU KONUŞMA YAPTI

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Allah sabredenlerle beraberdir. Şehittirler, buna inanıyoruz. Ama size birkaç cümle söylemek isterim. Sizin vakur duruşunuza, asaletinize minnettarız. Her şeyi yapmalarına rağmen bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Size borçluyuz. Asaletinize borçluyuz. Bu topraklarda kardeşliğe sahip çıkmanıza borçluyuz ve Hüseyin'lerimize, 15 yaşındaki Ömer'imize borçluyuz. Sığınacağımız yer Allah'tır. Bilmenizi isterim ki, sizin gibi şu anda kalbi kavrulan bir adam var. Dün akşam bu olayı öğrendikten sonra yanıp tutuşan, aileleriyle konuşan bir adam var. 'Bana kardeşlerimle beraber olmanız vecibemizdir' diyen bir adam var. O da Cumhurbaşkanımız. Başsağlığı, sabır diliyor. Dua eden milyonlarca kardeşimiz var. Allah bizi, Ömer'imize, Abit'imize, Ahmet'imize, Siraç'ımıza mahcup etmesin. Allah rahmet eylesin. Muharrem ayının merhametini ve şefkatini, yüreklerinde merhamet olmayan ve bu ülkede birilerine uşaklık yapan, kötülük yapmak isteyenlere de muharrem ayının merhametini ve muhabbetini ihsan etsin. Allah, Cenab-ı Allah'ın bu ihsanına uymayanları kahretsin."