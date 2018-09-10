Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Estetik International Sağlık Grubu doktorlarından Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Aytaç konuyla ilgili şunları söyledi: “Artık kadınlar daha kıvrımlı hatları olsun istiyor. Kum saati vücut özellikle kadınsılığı ve doğurganlığı simgeleyen bir duruşa sahip ayrıca seksapalitesi son derece yüksek. Bu sebeple özellikle kalçalara müdahale etmemiz gerekiyor. Eğer kalçalarda deformasyon, düşme, sönük popo olarak tabir ettiğimiz volüm sorunu varsa, kalça protezleri ile bu problemi ortadan kaldırabiliyoruz. “

MEME PROTEZİ KADAR İLGİ OLACAK

“Kadınlar bugüne kadar en fazla meme protezlerine ilgi duydular ama kalçaların önemi özellikle son birkaç yıldır anlaşılmaya başlandı ve bu sebeple artık kalçalara da müdahale ediyoruz. Kalçaları forma sokmanın en kolay yolu, kas altına yerleştirdiğimiz protezlerle oluyor. Bu hissedilen, rahatsızlık verici ya da dışardan anlaşılan bir şey değil. Kas altına uygulama yaptığımız için anlaşılması pek de mümkün değil. Bu protezler düşen popoyu kaldırıyor, şekle sokuyor, istenilen ölçüye göre daha çıkık ve volümlü bir hal almasını sağlıyor” ifadesinde bulunan Aytaç, ufak kesilerle işlemin yapıldığını ve iyileşme sürecinin son derece konforlu olduğunu söyledi.

