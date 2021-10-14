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  4. Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım

Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım

14.10.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 4 bin TL para cezası kesildi. Operasyon yapılan evde, güvenlik için dışarısını kamerayla izlemeleri ve bir kağıt üzerine “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarı yazısı ise polis ekiplerine pes dedirtti.

Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi, Şehit Ali Horasan Caddesi üzerinde müstakil bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan ev sahibiyle birlikte toplam 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

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OPERASYONA GELEN EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan çalışmalarda giriş - çıkış için kapı önünün izlendiğini ve kamera televizyonunun yanında ise “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarısı olması, adeta pes dedirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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