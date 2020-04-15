HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kütahya'da, polis ekiplerince baskın yapılan eski dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 100 liralık para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan eski derneğe ait binada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla binaya baskın yapan polis ekipleri, kumar oynadığı belirlenen 14 kişiyi yakaladı. Ekipler, bu kişilere 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 liralık para cezası kesti. 14 kişi hakkında, adli soruşturma da başlatıldı. Eski dernek binasında kumarhane işlettiği belirlenen 2 kişi hakkında ise ayrıca soruşturma açıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldıMSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?
1/
Anahtar Kelimeler:
Kütahya kumar baskın

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Diğer Haberler
Pik ve plato dönemi nedir? Bakan Koca’nın açıkladığı pik ve plato dönemi nedir?

Pik ve plato dönemi nedir?

Çernobil'deki orman yangınının ardından nükleer toz alarmı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

Nükleer toz alarmı! Türkiye'yi etkileyecek mi?

İstanbul'da 5 bin 575 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi

İstanbul'da binlerce hızlı tanı kiti ele geçirildi!

MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun’un adres ve ftoğrafını yayımlayara soruşturma!

Fahrettin Altun paylaşımlarına soruşturma

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Maskelere fiyat konulmalı

'Maskelere fiyat konulmalı' önerisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.