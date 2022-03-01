Kumaş, koltuk ya da halılarınızda oluşan yağ lekeleri korkulu rüyanıza dönüşmesin! Basit ama etkili birkaç yöntemle bu dertten kurtulmanız mümkün

Halılar ve koltuklar yaşam alanınızın vazgeçilmez unsurlarından. Kıyafetleriniz ise olmazsa olmaz parçalarınız. Bunlara herhangi bir zarar gelmesini istememeniz çok doğal. Ancak bazen istenmeyen kazalar oluşabilir. Yağ lekeleri ise başınıza gelen kazaların başında yer alıyor. Yağ lekeleri geçmesi zor izler bırakabilir ve sıradan temizleyiciler veya yöntemler bu izleri ortadan kaldıramayabilir. Bu durumda alternatif yöntemlere başvurmanız gerekir. Üzülmeyin, bu yağ lekelerinden kurtulmak çoğu zaman bir kâbusa dönüşse de bazı çözüm yolları var. İşte ipuçları!

BULAŞIK DETERJANI İLE YAĞ LEKELERİNDEN KURTULUN

Bulaşık deterjanı ve sıcak su çoğunlukla kullanılan en etkili yöntem. Özellikle yemek lekeleri için ideal. Halıdaki lekenin üzerine biraz bulaşık deterjanı dökün. Sıcak su ve uygun bir bez yardımıyla ovun.

Kumaş ve koltuklardan yağ lekelerini çıkarmak biraz daha zor olabilir. Ancak doğru yöntemi uygularsanız ve zamanında müdahale ederseniz endişelenmenize gerek yok. Bulaşık deterjanı, bu izleri oluşturan molekülleri kumaşın yüzeyinden kolayca çıkarır. Bulaşık deterjanını kullanmadan önce kumaştaki veya koltuktaki fazla yağı pamuklu bir bez ile silin. Ardından bulaşık deterjanı ve su ile iyice ovun.

YAĞ LEKELERİ iÇİN BEYAZ SABUNU DENEYİN

Koltuk, kumaş ve halılarınızın üzerine herhangi bir yiyecek döküldüğünde, mümkün olan en kısa sürede müdahale etmelisiniz. Müdahale için geç kalınırsanız yağ lekesi yüzeylere daha çok nüfuz eder.

Bir kâseye ılık su alın. Suyun çok sıcak veya çok soğuk olmadığından emin olun.

Beyaz sabunu suda iyice köpürtün. Suyun içine karbonat da ekleyebilirsiniz.

Pamuklu ve yumuşak bir bezi suya batırıp yağlı yüzeyi dairesel hareketlerle silin. Ancak çok fazla baskı uygulamayın. Aşırı basınç uygularsanız yüzeyler hasar görebilir.

Köpürterek sildiğiniz yüzeyi nemli bir bezle durulayın.



