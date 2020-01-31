Kumbarasındaki parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de 6 yaşındaki Rifat Kerem Alparslan, kumbarasında biriktirdiği 400 lirayı, babası aracılığıyla Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için AFAD'ın banka hesabına yatırdı.

Elazığ'daki depremi televizyonda izleyen ve bir yardım programından etkilenen Alparslan, ailesine kumbarasında biriktirdiği parayı deprem bölgesine göndermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine baba Tayfun Alparslan, oğlunun kumbarasındaki 400 lirayı bir bankaya giderek AFAD'ın hesap numarasına yatırdı.

Rifat Kerem Alparslan, AA muhabirine, deprem bölgesindeki insanlara çok üzüldüğünü söyledi.

Depremzedelere yardım etmek istediğini belirten Alparslan, "İzlediğim videolardan etkilendim. Televizyonda yardım kampanyası başlamıştı. İnsanların evleri yıkılmıştı ve sokakta yaşıyorlardı. Ben de paramı babama verdim, o da parayı yardım için bankaya yatırdı. Kumbaramdaki parayı odama yeni eşyalar almak için biriktiriyordum." diye konuştu.

- "Çocuğumuzun böyle bir şeyi düşünmesi bizi çok mutlu etti"