Kümes hayvanları "güzellikte" yarıştı

Başkentte düzenlenen 4. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi ve Yarışması'nda, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen, rengarenk tüyleri ve ibikleriyle tropik kuşları aratmayan özel cins tavuk ve horozlar podyuma çıktı.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Akyurt'taki bir otelde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 70 ırktan bin 700 tavuk, horoz ve çeşitli kümes hayvanları yer aldı.

Özel kafeslere konan rengarenk kümes hayvanları, farklı ülkelerden gelen hakemler ve asistanlar tarafından tek tek incelendi, puanları verildi.

Puanlama, hayvanların ırk standartlarına göre kilo, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslara göre yapıldı.

Puanlama sonrasında dereceye giren kümes hayvanlarının sahiplerine yarın kupa ve madalya verilecek.

- "Meraklısı çok"

Federasyon Başkanı Özcan Çetin, bundan önceki yarışmaların İstanbul, İzmir ve Antalya düzenlendiğini, sonrakilerin ise Ankara'da düzenleneceğini belirtti.

Katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, "Hayvanlarımızı yarışmadan önce özenle hazırlıyoruz. Yerli ırktan hayvanlarımız bizim gururumuz. Bu bir hobi, maddiyata dayalı bir şey değil. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler de oldu. Meraklısı çok bunun." dedi.

Bu arada, tavuklar arasında yapılan puanlamada Denizli'den gelen Şaban Durak'a ait süs tavuğu 96 puan alarak birinci seçildi. Durak, yaptığı açıklamada, aldıkları dereceden memnuniyet duyduğunu söyledi.

