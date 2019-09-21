İZMİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali, İzmir'de yapıldı.

Konak ilçesinde bulunan Hisar Camisi'nde, imam ve müezzinler birinci olmak için yarıştı.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmaya daha önce ilçe, il ve bölgelerde düzenlenen yarışmalar sonucu belirlenen 10 erkek din görevlisi katıldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu yarışmaya Düzce'den katılan Muhammed Said Sezer birinci, İstanbul'dan katılan Fatih Bal ikinci, Kayseri'den katılan İlyas Koç üçüncü seçildi.

Program açılışına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da katıldı.

