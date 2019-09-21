HABER

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 23:04 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yarışmada, Muhammed Said Sezer birinci oldu

İZMİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali, İzmir'de yapıldı.

Konak ilçesinde bulunan Hisar Camisi'nde, imam ve müezzinler birinci olmak için yarıştı.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmaya daha önce ilçe, il ve bölgelerde düzenlenen yarışmalar sonucu belirlenen 10 erkek din görevlisi katıldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu yarışmaya Düzce'den katılan Muhammed Said Sezer birinci, İstanbul'dan katılan Fatih Bal ikinci, Kayseri'den katılan İlyas Koç üçüncü seçildi.

Program açılışına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da katıldı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
İstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyorİstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyor
Korkunç kaza! Araç takla attıKorkunç kaza! Araç takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyanet kuran yarışma

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Vuralım ama ses çıkarmayın'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Vuralım ama ses çıkarmayın'

Quaresma depremi! Adeta yıkıldı

Quaresma depremi! Adeta yıkıldı

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu belli oldu

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç kaza! Araç takla attı

Korkunç kaza! Araç takla attı

21 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.