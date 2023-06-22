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Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 bankalar idari izinde açık mı, kapalı mı?

22.06.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankaların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, bu sene 4 günlük Kurban Bayramı için 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili 9 güne çıktı. Peki, Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 Salı günü bankalar idari izinde açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı arefe günü kamu ve özel bankalar çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 bankalar idari izinde açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı arefe gününde bankala ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi. Biliniği üzere devlet kurumlarında çalışanlar için bayram tatili toplam 9 gün olacak. Fakat 26-27 Haziran resmi tatil değil idari izin kapsamına alındı. İşte, 27 Haziran 2023 Salı günü bankaların çalışma saatleri...

27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

27 Haziran için bankalara ilişkin detaylar belli oldu. İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Bayramı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. (24 Haziran Cumartesi gününden 3 Temmuz Pazar günü saat 07.00'a kadar)

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