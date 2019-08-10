Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramımız kutlu olsun. Yarın bayram namazı kılınacak, kurbanlıkların kesilmesine başlanacak ve ardından ailelerle görüşme, bayram tebrikleri faslı gelecek. Buna çevredekilere, arkadaşlara, akrabalara bayram mesajları gönderme de dahil. Siz de sevdiklerinize, dostlarınıza, iş arkadaşlarınıza vb. bayram mesajları göndermek isterseniz sizin için uzun, kısa çeşit çeşit bayram mesajları derledik.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Barış ve huzurun hakim olduğu, kan ve gözyaşından uzak bir bayram olması temennisiyle, tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Kurban bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum

Tüm milletimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramını kutlar, bayramın huzur, hoşgörü, sağlık ve esenliklere vesile olmasını dilerim

Bayramın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına, insanlığa ve tüm gönüllere huzur, saadet, selamet getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.