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Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Bayram sabahı sevdiklerinizle buluşma zamanıdır ve bayram coşkusunun ile neşesinin en yoğun olduğu andır. Türkiye’nin dört bir yanında Kurban Bayramı sabahı insanlar birbirlerine güzel bayram mesajları yollayacaklar. Siz de bu tebrik furyasına katılarak iyi dileklerinizi, dualarınızı sevdiklerine ulaştırmak isterseniz haberimizdeki Kurban Bayramı mesajları listesinden faydalanabilirsiniz.

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramımız kutlu olsun. Yarın bayram namazı kılınacak, kurbanlıkların kesilmesine başlanacak ve ardından ailelerle görüşme, bayram tebrikleri faslı gelecek. Buna çevredekilere, arkadaşlara, akrabalara bayram mesajları gönderme de dahil. Siz de sevdiklerinize, dostlarınıza, iş arkadaşlarınıza vb. bayram mesajları göndermek isterseniz sizin için uzun, kısa çeşit çeşit bayram mesajları derledik.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Barış ve huzurun hakim olduğu, kan ve gözyaşından uzak bir bayram olması temennisiyle, tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Kurban bayramının manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum

Tüm milletimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramını kutlar, bayramın huzur, hoşgörü, sağlık ve esenliklere vesile olmasını dilerim

Bayramın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına, insanlığa ve tüm gönüllere huzur, saadet, selamet getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.

Müslüman coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durmasını ve bütün din kardeşlerimizin bayram sevincini yaşayabilmelerini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun

Maneviyatımızın yoğunlaştığı, iftar ve sahur bereketinin milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği; semaya açılan dua elleri, kılınan teravih namazları, okunan Hatim-i Şerifler ile bereketli geçirdiğimiz Ramazan ayının sevinci olan Kurban Bayramınızın hayırlara vesile olmasını dilerim

Dilerim bu mübarek günler tüm insanlığın güven ve huzur bulacağı bir geleceğin başlangıcı olur ve tüm dünyada silahlar susar, zulümler son bulur.

Bayramınızı en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi iletiyorum.

Bir çocuğun düşlerine yağmak, bir ümidi bin ümide bölmektir bayram. Yalnızlıklardan kurtulmak, ümidin kandillerini yakmak, gönüllerde yeni saraylar inşa etmek ümidiyle Kurban Bayramınızın kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bu değerli Kurban Bayramında, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.

Bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Bir Arada, Sevgi Dolu Ve Huzurlu Nice Bayramlar Geçirmek Dileğiyle, Kurban Bayramınız Kutlu Olsun! Mübarek Kurban Bayramı Tüm Ulusumuza Kutlu Olsun. Allah Tüm İnananlara Nice Huzurlu, Bereketli Bayramlar Nasip Etsin.

Bayramlar Berekettir, Umuttur, Özlemdir. Yarınlar Niyettir. Kestiğiniz Kurban Ve Dualarınız Kabul Olsun, Sevdikleriniz Hep Sizinle Olsun.. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu RamazKurbanan Bayramın mübarek olsun.

Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Müminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Kurban Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.


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