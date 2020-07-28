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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yağmur var mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bayram yaklaşırken Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde bayramda havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. 4 gün sürecek bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kısa tatil döneminde de havaların güzel olmasını bekliyor. Kurban Bayramı hava tahminleri...

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yağmur var mı?

Koronavirüs salgınının ardından uzun süre evde kalan ve Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar,bayramda havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. 4 gün sürecek Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi yerlerde tatil yaparken, Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağını merak ediyor.

vapur

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecekler ya da bayramda İstanbul'a tatile gelecekler, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. İstanbul'da bayram boyunca hava durumu çoğunlukla güneşli olacak ve 28 derece civarlarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlık 15 günlük tahminlerine göre İstanbul genelinde 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerine kadar havanın güneşli olacağı tahmin ediliyor.

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Kurban Bayramı'nda Ankara'da hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçirecekler ya da bayramda Ankara'ya tatile gelecekler, Kurban Bayramı'nda Ankara'da hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. Ankara'da bayram boyunca hava durumu çoğunlukla güneşli olacak ve 32 derece civarlarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlık 15 günlük tahminlerine göre Ankara genelinde 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerine kadar havanın güneşli olacağı tahmin ediliyor.

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Kurban Bayramı'nda İzmir'de hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçirecekler ya da bayramda İzmir' tatile gelecekler, Kurban Bayramı'nda İzmir'de hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. İzmir'de bayram boyunca hava durumu çoğunlukla güneşli olacak ve 33 derece civarlarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlık 15 günlük tahminlerine göre İzmir genelinde 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerine kadar havanın güneşli olacağı tahmin ediliyor.

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Kurban Bayramı'nda Antalya'da hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nı Antalya'da geçirecekler ya da bayramda Antalya'ya tatile gelecekler, Kurban Bayramı'nda Antalya'da hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. Antalya'da bayram boyunca hava durumu çoğunlukla güneşli olacak ve 35 derece civarlarında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlık 15 günlük tahminlerine göre Antalya genelinde 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerine kadar havanın güneşli olacağı tahmin ediliyor.

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