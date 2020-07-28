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Kurban Bayramı'nda mezarlıklar açık mı? Arefe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de mezarlıklar açık mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nda sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, illerin Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın açıklamasını merak etmeye başladı. Özellikle kalabalık şehirlerde; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde Kurban Bayramı'ndan önce Arefe Günü mezarlıklar açık olacak mı? Arefe Günü mezarlıklarda alınan koronavirüs önlemleri ne olacak sorusu merak konusu oldu...

Kurban Bayramı'nda mezarlıklar açık mı? Arefe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de mezarlıklar açık mı?

Koronavirüsten dolayı uzun zamandır sokağa çıkma yasakları uygulanmış ve birçok ihtiyacımızı karşılayamaz olmuştuk. Bunlardan birisi de mezarlıktaki sevdiklerimizi ve yakınlarımızı ziyaret edememekti. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve büyük şehirler de oturan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda mezarlıkları ziyaret ederek Arefe Günü hayatta olmayan yakınları için dualar okumak istiyor. Arefe Günü ve Kurban Bayramı'ında mezarlıklar açık mı, Kurban Bayramı'nda mezarlıklarda alınan koronavirüs önlemleri neler sorularının cevaPlarını arayan vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etmeyi iple çekiyor.

Arefe Günü mezarlıklar ziyarete açık mı?

Kurban Bayramı'nda sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, illerin Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın açıklamasını merak etmeye başladı. Özellikle kalabalık şehirlerde; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde Kurban Bayramı'ndan önce Arefe Günü mezarlıklar açık olacak mı? Arefe Günü mezarlıklarda alınan koronavirüs önlemleri ne olacak sorusu merak konusu oldu...

İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir Arefe Günü mezarlıklar açık mı?

Özellikle büyükşehirlerde koronavirüs önlemleri ve yasakları alınmasının ardından, mezarlıklarda alınacak koronavirüs önlemleri neler olduğu merak edildi. Henüz büyük illerde Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda mezarlıklar ziyarete açık olacak mı sorusunun cevabı gelmedi. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın iletişim numaralarını arayan vatandaşlar, ulaşamamaktan şikayetçi. İzmir, Ankara ve İstanbul Mezarlık Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan duyuruları kontrol ettiğimizde, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ankara, İstanbul ve İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü'nün iletişim bilgilerini sizler için derledik.

İSTANBUL MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN RESMİ İNTERNET SİTESİ

İZMİR MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN RESMİ İNTERNET SİTESİ

ANKARA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN RESMİ İNTERNET SİTESİ

BURSA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN RESMİ İNTERNET SİTESİ

Gaziantep'te mezarlıklar bayram ziyaretine kapatıldı

Vali Davut Gül başkanlığındaki Kovid-19 salgını kapsamındaki sağlık değerlendirme toplantısı, Valilik Amfi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gül, toplantıda alınan bazı kararlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep'te perşembe, cuma, cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır. Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup, ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir." ifadesine yer verdi.

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