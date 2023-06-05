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Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı arifesi hangi gün, bayram tatili 9 gün mü? Resmi tatil günleri

05.06.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanmaktadır. Haziran ayının gelmesi ile birlikte tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar '2023 resmi tatil günleri' ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, Kurban bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı arifesi hangi gün, bayram tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı arifesi hangi gün, bayram tatili 9 gün mü? Resmi tatil günleri

Kurban Bayramı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatili için maddi durumlarına göre tatil planı yapmak isteyenler yurt içi otel fiyatları ve yurt dışı seyahati gibi seçenekleri inceliyor. Merak edilen bir diğer soru da ""2023 Kurban Bayramı 9 gün mü?" oldu. İşte Kurban Bayramı tarihi ile ilgili detaylar...

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KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

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2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

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