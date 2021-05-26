12 Mayıs Çarşamba başlayıp 15 Mayıs Cumartesi sona eren Ramazan Bayramının ardından, yılın ikinci dini bayramı olarak "Kurban Bayramı" geliyor. Kurban Bayramında Müslümanlar görevlerini yerine getiriyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak? merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak, 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecektir. 19 Temmuz 2021 Pazartesi de dahil olmak üzere Kurban Bayramı 4 gün sürecektir.

19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı arefe gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü 20 Temmuz Salı, 2. günü 21 Temmuz Çarşamba, 3. günü 22 Temmuz Perşembe, 4. günü ise 23 Temmuz Cuma.

KURBAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Müslümanlarca kutsal kabul edilen Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatilinin arefe ile birlikte 4 gün olması bekleniyor.

KURBAN'IN ANLAMI NEDİR?

Kurban, İslam dini terimidir. Allah'a yakın olmak, Allah rızasına ermek için kesilen "hayvan" anlamına gelir. Kurban, bireyin Allah'a kendini adamasını, onun için her şeyi yapacağını, her şeyi feda edeceğini ve Allah'a şükür edeceğini ifade eder.