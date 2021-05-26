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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak?

26.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar tarafından kutsal sayılan, yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramına ilişkin araştırma yapılıyor. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak? İşte yanıtlar...

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak?

12 Mayıs Çarşamba başlayıp 15 Mayıs Cumartesi sona eren Ramazan Bayramının ardından, yılın ikinci dini bayramı olarak "Kurban Bayramı" geliyor. Kurban Bayramında Müslümanlar görevlerini yerine getiriyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak? merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak, 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecektir. 19 Temmuz 2021 Pazartesi de dahil olmak üzere Kurban Bayramı 4 gün sürecektir.

19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı arefe gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü 20 Temmuz Salı, 2. günü 21 Temmuz Çarşamba, 3. günü 22 Temmuz Perşembe, 4. günü ise 23 Temmuz Cuma.

KURBAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Müslümanlarca kutsal kabul edilen Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatilinin arefe ile birlikte 4 gün olması bekleniyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak?

KURBAN'IN ANLAMI NEDİR?

Kurban, İslam dini terimidir. Allah'a yakın olmak, Allah rızasına ermek için kesilen "hayvan" anlamına gelir. Kurban, bireyin Allah'a kendini adamasını, onun için her şeyi yapacağını, her şeyi feda edeceğini ve Allah'a şükür edeceğini ifade eder.

Müslümanlar tarafından kutlanan Kurban Bayramında her yıl kurban kesilir ve ihtiyacı olanlara dağıtılır. Bu sayede Müslümanlar, Allah'a yakınlaşır, Allah rızası için iş yapar. Öte yandan Kurban Bayramında insan ilişkilerini geliştirmek ve birbirine yardım etmek amacıyla hal hatır sorulur, hasta ziyaretleri yapılır, ihtiyacı olanlara yardım eli uzatılır, küs olanlar barışır.

2021 YILI DİNİ GÜNLER

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili / 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili / 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili / 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı / 13 Nisan Salı

Kadir gecesi / 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi / 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün / 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün / 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün / 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi / 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün / 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün/ 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün / 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün / 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı / 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü / 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili / 17 Ekim Pazar

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