12 Mayıs Çarşamba başlayıp 15 Mayıs Cumartesi sona eren Ramazan Bayramının ardından, yılın ikinci dini bayramı olarak "Kurban Bayramı" geliyor. Kurban Bayramında Müslümanlar görevlerini yerine getiriyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramında kaç gün tatil olacak? merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...
Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak, 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecektir. 19 Temmuz 2021 Pazartesi de dahil olmak üzere Kurban Bayramı 4 gün sürecektir.
19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı arefe gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü 20 Temmuz Salı, 2. günü 21 Temmuz Çarşamba, 3. günü 22 Temmuz Perşembe, 4. günü ise 23 Temmuz Cuma.
Müslümanlarca kutsal kabul edilen Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatilinin arefe ile birlikte 4 gün olması bekleniyor.
Kurban, İslam dini terimidir. Allah'a yakın olmak, Allah rızasına ermek için kesilen "hayvan" anlamına gelir. Kurban, bireyin Allah'a kendini adamasını, onun için her şeyi yapacağını, her şeyi feda edeceğini ve Allah'a şükür edeceğini ifade eder.
Müslümanlar tarafından kutlanan Kurban Bayramında her yıl kurban kesilir ve ihtiyacı olanlara dağıtılır. Bu sayede Müslümanlar, Allah'a yakınlaşır, Allah rızası için iş yapar. Öte yandan Kurban Bayramında insan ilişkilerini geliştirmek ve birbirine yardım etmek amacıyla hal hatır sorulur, hasta ziyaretleri yapılır, ihtiyacı olanlara yardım eli uzatılır, küs olanlar barışır.
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili / 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili / 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili / 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı / 13 Nisan Salı
Kadir gecesi / 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi / 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün / 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün / 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün / 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi / 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün / 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün/ 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün / 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün / 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı / 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü / 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili / 17 Ekim Pazar