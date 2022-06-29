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Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi, 9 güne çıkarıldı mı?

29.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama 27 Haziran 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren detaylar da böylelikle belli oldu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi, 9 güne çıkarıldı mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi, 9 güne çıkarıldı mı?

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Temmuz ayında idrak edilecek bayram için geri sayım devam ediyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde ise bayram tatili planı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki KBayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi, 9 güne çıkarıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran Pazartesi günkü kabine toğplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin kamuda uzadığını belirtti.

BAYRAM TATİLİ 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'Kurban Bayramı tatili' açıklaması:

"Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."

KURBAN BAYRAMINDA ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?

İdari tatil olarak da bilinen izinler, sadece devlet memurlarının faydalanabildiği ancak özel sektör çalışanlarını etkilemeyen izin türüdür. İznin kullanılması durumunda çalışanın maaşından kesilmesi veya yıllık izinden düşülmesi de söz konusu değil.

İDARİ İZİN NE DEMEK?

İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.

Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır.

İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir.

Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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