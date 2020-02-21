Küre Dağları'nın yaban hayatı fotokapanlarla görüntüleniyor

Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan ve yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Küre Dağları'nda proje kapsamında yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatının izlenmesine devam edildi.

Küre Dağları Milli Parkı'nda da, fotokapanların kurulmasından bu yana çok sayıda yaban görüntüsü takıldı. Boz ayı, çakal, yaban kedisi, karaca, domuzun yanı sıra su samuru da görüntülere yansıyanlar arasında yer aldı.

Bir boz ayının ağaçta kendisini kaşıması en ilgi çeken görüntüler arasında yer aldı.

Doğal güzelliği, kanyonları, şelaleleri ve yaylaları ile turistlere görsel şölen sunan Küre Dağları Milli Parkı'nda yetkililer fotokapanlar sayesinde alandaki türlerin envanterini çıkartıyor.

(DHA / İHA)

