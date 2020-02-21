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Küre Dağları'nın yaban hayatı fotokapanlarla görüntüleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2020 05:32 | Son Güncelleme

Bartın'dan başlayarak Kastamonu'ya kadar uzanan Küre Dağları Milli Parkı'nda, yaban hayatı fotokapan ile görüntüleniyor. Proje kapsamında yerleştirilen fotokapanlara son bir yılda yaban kedisi, yaban domuzu, karaca, boz ayı, kara leylek ve tilki yakalandı. Bir boz ayının ağaçta kendisini kaşıması en ilgi çeken görüntüler arasında yer aldı.

Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan ve yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Küre Dağları'nda proje kapsamında yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatının izlenmesine devam edildi.

Küre Dağları Milli Parkı'nda da, fotokapanların kurulmasından bu yana çok sayıda yaban görüntüsü takıldı. Boz ayı, çakal, yaban kedisi, karaca, domuzun yanı sıra su samuru da görüntülere yansıyanlar arasında yer aldı.

Bir boz ayının ağaçta kendisini kaşıması en ilgi çeken görüntüler arasında yer aldı.

Doğal güzelliği, kanyonları, şelaleleri ve yaylaları ile turistlere görsel şölen sunan Küre Dağları Milli Parkı'nda yetkililer fotokapanlar sayesinde alandaki türlerin envanterini çıkartıyor.

(DHA / İHA)

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bartın Küre Dağları Milli Parkı fotokapan yaban hayatı boz ayı

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