Kursiyerler, yaptıkları mantıları satarak para kazanıyor

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği aşçılık kursuna katılan kadınlar, ramazanda mantı üretimine ağırlık verdi. Günlük ürettikleri 8 kilogram mantıyı kilosu 26 TL'den satışa sunan kursiyerler, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Muş Valiliği'nin koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi, kadınlara yönelik aşçılık kursu düzenledi. Başta Muş olmak üzere bölge ve Türkiye'nin lezzetlerinin yapımının öğretildiği kurs devam ederken mantı talepleri üzerine kursiyerler usta öğreticileri nezaretinde kolları sıvadı. İl merkezi ve ilçelerden gelen yoğun talep üzerine 17 kursiyer günde yaklaşık 8 kilo mantı üretmeye başladı. Kilogramı 26 TL'den satılan mantıları hemen bozulmaması için fırınlarda kurutan kursiyerler, hem ders görüp hem de aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Ramazan süresince mantı yapımına ağırlık vereceklerini söyleyen kadınlar, eğitim sonrası da bu işi sürdüreceklerini ifade etti.

Kursun usta öğreticisi Ayten Aslan, 17 kursiyere çeşitli yemeklerin yanı sıra pasta yapımını da öğrettiklerini söyledi. Ramazan nedeniyle gelen mantı talepleri üzerine üretime başladıklarını ifade eden Aslan, "Çok fazla talep olunca kursiyerlere hafta içi kurslarda mantı yapımına ağırlık verdik. Muş ve komşu illerden yoğun talep alıyoruz. Kursa katılanlar kadınlar, evlerinde de mantı yaparak satmaya başladı" dedi.