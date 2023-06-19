Kürtaj itirafıyla gündem olmuştu! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs son haliyle olay oldu

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık da yapan Lale Belkıs son olarak 2014 yılında izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdilerde 84 yaşında olan Lale Belkıs'ın son hali olay oldu.

Gerçek adı Belkıs Durmaz olan ünlü oyuncu 1938 yılında İstanbul Eyüp'te 6 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 12 yaşında ailesiyle birlikte Kadıköy Moda'ya taşınan ünlü oyuncu, Sanat hayatına 1953 yılında manken olarak başladı.

Gazetelerde fotoğrafları çıktıktan sonra şöhret kapısını aralayan Belkıs, 1960 yılında tiyatroyla tanıştı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar ile evlendi. Koşar'la evlendikten sonra "Evlilik Dolabı", "Boeing Boeing", "Becerikli Kaynana" gibi tiyatro oyunlarında rol adı.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan usta isim, 2014 yılında Altındağlı dizisinde rol almıştı.

84 yaşında olan usta oyuncunun son hali dikkat çekti.

Sanatçı yayınladığı “İpek Çoraplar” adlı kitapta mankenlik, oyunculuk ve müzik dünyası üzerine anılarını anlattı. 1975 yılında evlendiği eşi Yalçın Otağ, 15 Ağustos 2014’te kanserden yaşamını yitirdi.

Sanatçı halen kış aylarında İstanbul Moda’da, yazları ise Datça-Aktur’daki evinde yaşamını sürdürmektedir.





