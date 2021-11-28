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  4. Kurtarmak için seferber oldular! Av tüfeğiyle kalbinden vurulan büyük ak balıkçıl öldü

Kurtarmak için seferber oldular! Av tüfeğiyle kalbinden vurulan büyük ak balıkçıl öldü

28.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle kalbinden vurulduğu belirlenen büyük ak balıkçıl, tedavi uygulanan klinikte, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen öldü.

Kurtarmak için seferber oldular! Av tüfeğiyle kalbinden vurulan büyük ak balıkçıl öldü

Göçmen kuşların önemli duraklarından Milleyha Sulak Alanı çevresinde devriye gezen polis ekipleri, kumsalda uçamayan, yaralı kuşu fark etti. Ekipler, büyük ak balıkçıl türünde olduğu belirlenen yaralı kuşu, alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Klinikte tedavi uygulanan büyük ak balıkçıl, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen öldü. Ekipler, kuşu av tüfeğiyle vuran şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet güçlerimizin Milleyha'da yaralı halde buldukları ak balıkçıl türü kuşu rehabilitasyon merkezimize getirerek kurum veteriner hekimimiz ve Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı hocalarımız ile tedavi altına aldık. Ancak kalbine isabet eden saçma nedeni ile kaybettik. İlimizin her noktasında yaban hayatını desteklemeye ve kaçak avcılıkla mücadelemize devam etmekteyiz" denildi.

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(DHA)

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