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  4. Hortumunu kesip tuzak kurmuşlardı! Yavru fil enfeksiyona yenik düştü

Hortumunu kesip tuzak kurmuşlardı! Yavru fil enfeksiyona yenik düştü

20.11.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da kaçak avcıların kurduğu tuzak sonucu ağır yaralandıktan sonra hortumu kesilen yavru fil, enfeksiyon nedeniyle telef oldu. Nesli kritik derecede tükenme tehdidi altında olan bir yaşındaki fil, tuzağa yakalandıktan sonra sürüsü tarafından geride bırakılmıştı.

Hortumunu kesip tuzak kurmuşlardı! Yavru fil enfeksiyona yenik düştü

Kaçak avcıların kurduğu tuzağa hortumunu kaptıran yavru fil, sürüsü tarafından geride bırakılmıştı. Resmi yetkililer tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi edilmek üzere vahşi hayvan barınağına götürülen fil yavrusunun hortumunun bir kısmı kesilmişti.

Kaçak avcılar tarafından yaralanan fil yavrusunun hortumu kesildiKaçak avcılar tarafından yaralanan fil yavrusunun hortumu kesildi

Nefes alma, su taşıma ve nesneleri kavrama görevlerini gören hortum, fillerin en hayati organı.Hortumu olmayan filler her türlü tehdide karşı savunmasız kalıyor ve yaşam onlar için eziyete dönüşebiliyor. Yemek yemekte zorlanan yavru fil, iki gün mücadele ettiği enfeksiyona yenik düşünce telef oldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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