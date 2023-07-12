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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın kızı Elif'i oynuyordu! Son hali ağızları açık bıraktı

12.07.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufuk gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi hala konuşulmaya devam ediyor. Dizide Polat Alemdar'ın kızı Elif’i oynayan Doğa Sakarya'nın son hali görenleri şaşırttı. Kurtlar Vadisi dizisinin çocuk yıldızı genç kız oldu.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimleri kadrosunda barındıran Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın kızı Elif'i canlandıran Doğa Sakarya sosyal medyada gündem oldu.

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Sevgilisi Elif'in ölümüyle yıkılmış ve Hatice Şendil’in hayat verdiği Ebru karakteriyle evlenip çocuk sahibi olan Polat Alemdar, kızına çok sevdiği sevgilisinin adını vermişti.

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KURTLAR VADİSİ'NİN ÇOCUK YILDIZI GENÇ KIZ OLDU

Polat Alemdar’ın kızını çocuk oyuncu Doğa Sakarya canlandırmıştı. Kurtlar Vadis'nde 5 sezon yer alan çocuk oyuncu, şimdilerde güzel bir genç kız oldu.

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Samsun'da yaşayan genç kız okçuluk sporuyla ilgileniyor. Kurtlar Vadisi fanları Ceyda Sakarya'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara "Polat Alemdar'ın kızı büyümüşsün", "Kocaman olmuşsun Elif", "Polat Alemdar'dan istemeye çekiniyorum ya, müthişsin" gibi yorumlar geliyor.

İşte, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin çocuk yıldızı Ceyda Sakarya'nın son hali:

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