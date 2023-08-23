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Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban tatilde! Son haline bakın...

23.08.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisi yıllar önce bitmesine rağmen popülerliğini kaybetmiyor. Dizide yer alan karakterler de hafızalara kazınmalarının yanında merak konusu da oluyor. Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın tatildeki halleri sosyal medyaya düştü.

Yeniden çekileceği haberleriyle sık sık gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz karakterlere sahip. Çakır'dan Polat Alemdar'a pek çok ana karakterin olduğu yapımda 'sağ kollar' da unutulmaz. Memati ve Aldülhey karakterleri de dizi de öne çıkıyordu.

Yıllar geçmesine rağmen Kurtlar Vadisi oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban tatilde ortaya çıktı.

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Tatildeyken TikToker gençler tarafından fark edilen Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son hali sosyal medyaya düştü.

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Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son halini görenler "Yıllar Abdülhey'i yormuş" yorumlarında bulundu.

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