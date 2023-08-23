Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban tatilde! Son haline bakın...

Yeniden çekileceği haberleriyle sık sık gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz karakterlere sahip. Çakır'dan Polat Alemdar'a pek çok ana karakterin olduğu yapımda 'sağ kollar' da unutulmaz. Memati ve Aldülhey karakterleri de dizi de öne çıkıyordu.

Yıllar geçmesine rağmen Kurtlar Vadisi oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban tatilde ortaya çıktı.

Tatildeyken TikToker gençler tarafından fark edilen Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son hali sosyal medyaya düştü.



Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son halini görenler "Yıllar Abdülhey'i yormuş" yorumlarında bulundu.

