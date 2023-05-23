Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ının son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin kilit karakterlerinden biri olan ve Kurtlar Konseyi'nde yer alan Kılıç’a hayat veren Atilla Olgaç’ın son hali gündem oldu.

İlk bölümü 2003 yılında ekrana gelen ve sıra dışı senaryosuyla büyük beğeni toplayan Kurtlar Vadisi dizisinin Kılıç'ı olan Atilla Olgaç şimdilerde 78 yaşında.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu olan Olgaç sayısız yapımda rol aldı. 2003 ve 2005 yılları arasında Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan ünlü isim daha sonra Hayat Bilgisi dizisinde Hidayet Hoca karakterini canlandırdı.

Usta oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Yağmurdan Sonra, Pars:Narkoterör, Arka Sokaklar, Ramo da bulunuyor.

Atilla Olgaç şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Servet karakterine hayat veriyor. Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırıyor.





