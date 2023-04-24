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Kurtlar Vadisi'nin Safiye'sinin son hali ağızları açık bıraktı! “Dünyanın en güzel yüzlerinden biri”

24.04.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının son halleri gündem oldu. Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu’ da Polat’ın kardeşi Safiye’ye Gaye Gürsel hayat veriyordu. Dizinin üzerinden seneler geçmesine rağmen adeta yıllara meydan okuyan Gürsel’in son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Kurtlar Vadisi'nin Safiye'sinin son hali ağızları açık bıraktı! “Dünyanın en güzel yüzlerinden biri”

2003 yılında ekrana gelen Kurtlar Vadisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizi Pusu bölümleri ile devam etmişti.

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Kurtlar Vadisi’nde Begüm Kütük’ün canlandırdığı Safiye Karahanlı’ya Kurtlar Vadisi Pusu’da Gaye Gürsel hayat verdi.

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İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Gürsel, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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Televizyon ekranlarına Haziran Gecesi dizisi ile merhaba diyen ünlü oyuncu daha sonra Kaybolan Yıllar, Asi, Öğretmen Kemal, İşler Güçler dizilerinde rol aldı.

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2013-2016 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynayan ünlü isim Arka Sokaklar’da Esra karakterine hayat verdi.

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Şimdilerde 43 yaşında olan Gaye Gürsel’in son halini görenler “Dünyanın en güzel yüzlerinden biri”, “Safiye abla seni seviyoruz”, “Bu kadar da güzel olunmaz”, “Cahit abiyle görüşüyor musunuz” yorumlarında bulundu.

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