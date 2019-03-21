Kurtulmuş: Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar (2)

‘SANDIKLARDA İTTİFAK YAPTILAR’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur programı kapsamında partisinin Gölhisar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlediği toplantıya katıldı. Eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile salona gelen Numan Kurtulmuş, toplantıdaki konuşmasında 31 Mart seçiminin Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hangi istikamette ilerleyeceğini ortaya koyacağını söyledi.

'HANGİ YAPIŞTIRICI BİRBİRİNE BENZEMEZ BU DÖRT PARTİYİ BİR ARAYA GETİRDİ'

Numan Kurtulmuş, "Çok şükür dimdik ayaktayız. Ayakta olmaya da devam edeceğiz. Biz ayakta oldukça birileri de saldıracak. Saldırırsa saldırsınlar kimseden çekinmeden, yılmadan, korkmadan haklı bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Milletimizle beraber yürüteceğiz. Baktılar ki böyle olmuyor. Sandıklarda ittifak yaptılar. Her ilde başka bir ittifak var. Dört tane parti bir araya geldi. HDP, CHP, İP ve SP. Bu partilerin ortak dört tane cümlesi var mı? Birisinin ‘ak’ dediğine diğeri de ‘ak’ der mi? Hangi tutkal, hangi yapıştırıcı birbirine benzemez bu dört partiyi bir araya getirdi. Var mı ortak sözleri? Ortak görüşleri var mı? Var. Bir tane var. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Bu millet de 31 Mart’ta ‘Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız, Tayyip Erdoğan’la birlikteyiz’ diyecek" dedi.

‘HERHALDE ADAMIN KANINA DOKUNDU’

CHP ve İYİ Partililer'in biraz mahcup ‘Yok valla billa biz HDP ile ittifak yapmıyoruz’ dediklerini söyleyen Numan Kurtulmuş, “Çık mertçe ‘Biz HDP ile ittifak yapıyoruz’ de. O kadar çok gizlediler, o kadar çok HDP’nin üzerine bastılar ki, geçen hafta Eşbaşkan Sayın Temelli, ‘Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu alacaksa HDP'nin oylarıyla alacak. Bizi yok sayarak, üstümüze basarak siyaset yapmayın’ diyor. Herhalde adamın kanına dokundu. Bugün de Siirt Eruh'ta kalabalığı görünce 'Ey ahali bu ülkede beka sorunu var mı’ demiş. Kalabalıktan da ‘yok’ demesini bekliyor. Kalabalık da ‘Evet beka sorunu var’ demiş. Çünkü esas orada yaşayanlar beka sorununun ne olduğunu biliyor. Beka meselesi bizim devlet felsefemizde iki meseledir. Barış zamanı milletin ileri gitmesi için canla başla çalışıp, son noktasına kadar terlerini akıtmak, savaş zamanında da ‘Ya Allah bismillah’ deyip ayağa kalkarak emperyalistlere, zalimlere karşı kanının son damlasına kadar savaşmak. Bu millet beka meselesini bir devlet felsefesi olarak görmeseydi Kurtuluş Savaşı olmaz, Çanakkale destanı olmaz, Kafkasya’da ortaya koyduğumuz cesaret olmaz, dedelerimizin şehit olduğu destanlar yazılmazdı. Allah’a çok şükür bu millet her şeyi olduğu gibi görüyor” diye konuştu.