Kuru eller için evde uygulayabileceğiniz 4 bakım önerisi

Ne yaparsanız yapın, ellerinizi yumuşak ve güzel tutmanıza yardımcı olacak ipuçları ve doğal ilaçlar listesini bir araya getirdik. İşte bir tılsım gibi çalışacak 4 bakım önerisi.

ELLERİNİZİ HER YIKADIĞINIZDA NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN

Ellerinizi yıkadıktan sonra cildiniz 60 saniye içinde nemi kaybeder, bu nedenle her yıkamadan hemen sonra nemlendirmek gerekir. Yapılması gerekenler: Ellerinizi yıkadıktan sonra, hafif ıslak ellerinize el losyonu veya el kremi sürün. Kremin sertleşmesine ve cildiniz tarafından emilmesine izin vermek için elleriniz tamamen kuruyana kadar hiçbir şeye dokunmamaya çalışın. Islak ellerin mikropları daha kolay aktarabileceğini unutmayın.

YOĞUN BİR GECE BAKIMI UYGULAYIN

Gece ellere bakım ürünü uygulamak kuru elleri nemlendirmek için mükemmel bir fırsattır. Bu şekilde ürün gece boyunca elleriniz tarafından emilebilir, bu da daha uzun süre kalıcı, iyileştirici bir sonuç verebilir. Yapılması gerekenler: Besleyici veya nemlendirici bir el kremi veya losyonu seçin ve cildinize özenle uygulayın. El kremini, hindistancevizi yağı, jojoba yağı veya aloe vera jeli gibi doğal nemlendiricilerle değiştirebilirsiniz. Sonra pamuklu eldiven giyin ve bu şekilde uyuyun.