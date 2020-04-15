Kuru eller için evde uygulayabileceğiniz 4 bakım önerisi

Ne yaparsanız yapın, ellerinizi yumuşak ve güzel tutmanıza yardımcı olacak ipuçları ve doğal ilaçlar listesini bir araya getirdik. İşte bir tılsım gibi çalışacak 4 bakım önerisi.
Ellerinizi yıkadıktan sonra cildiniz 60 saniye içinde nemi kaybeder, bu nedenle her yıkamadan hemen sonra nemlendirmek gerekir. Yapılması gerekenler: Ellerinizi yıkadıktan sonra, hafif ıslak ellerinize el losyonu veya el kremi sürün. Kremin sertleşmesine ve cildiniz tarafından emilmesine izin vermek için elleriniz tamamen kuruyana kadar hiçbir şeye dokunmamaya çalışın. Islak ellerin mikropları daha kolay aktarabileceğini unutmayın.
Gece ellere bakım ürünü uygulamak kuru elleri nemlendirmek için mükemmel bir fırsattır. Bu şekilde ürün gece boyunca elleriniz tarafından emilebilir, bu da daha uzun süre kalıcı, iyileştirici bir sonuç verebilir. Yapılması gerekenler: Besleyici veya nemlendirici bir el kremi veya losyonu seçin ve cildinize özenle uygulayın. El kremini, hindistancevizi yağı, jojoba yağı veya aloe vera jeli gibi doğal nemlendiricilerle değiştirebilirsiniz. Sonra pamuklu eldiven giyin ve bu şekilde uyuyun.
Peeling ölü cilt hücrelerinden kurtulmaya yardımcı olur, cildin yenilenmesini iyileştirir ve kremlerin cildin içine daha iyi emilmesini sağlar ve bu da etkilerini artırır. Çoğu insan için haftada 1-2 kez peeling yapmak yeterlidir. Peelingten sonra ciltte kızarıklık, kaşıntı veya tahriş fark ederseniz veya cildiniz zaten çok iltihaplanmışsa, nazik olun ve bu prosedürü rutininize eklemeden önce cildinizin iyileşmesine izin verin. Yapılması gerekenler: 2 çay kaşığı hindistancevizi yağı alın ve 2 yemek kaşığı şekerle karıştırın. Bu karışımı cildinize uygulayın, bir dakika masaj yapın ve suyla durulayın. Ayrıca şekeri, jojoba veya üzüm çekirdeği yağı gibi herhangi bir nemlendirici yağ ile karıştırabilir ve uçucu yağlar veya bir miktar E vitamini ekleyebilirsiniz.
Ellerinizi çok sık yıkamak cildinizin koruyucu bir bariyerini tahrip ederek kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Yanlış pH seviyelerine ve yanlış yıkama tekniklerine sahip ürünler sadece cildin pul pul görünmesine neden olabilecek cilt hasarına katkıda bulunur. Yapılması gerekenler: Ellerinizi sıcak suyla yıkamaktan kaçının çünkü cildinizi kurutur ve mikroplara karşı ılık veya soğuk sudan daha etkili değildir. Ellerinizi kuruturken çok fazla baskı uygulamayın sadece havluyla ellerinize küçük dokunuşlar yapın.
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